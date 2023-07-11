В зоне СВО погиб 26-летний выпускник ТВВИКУ

Известно, что Иван увлекался профессиональным спортом — является двукратным победителем Спартакиады вузов МО РФ по самбо, серебряным призером Чемпионата ВС РФ по самбо, чемпионом ЦВО по самбо и многократным чемпионом спартакиады Инженерных войск ВС РФ по самбо. Также увлекался страйкболом.