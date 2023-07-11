В зоне СВО погиб 26-летний выпускник ТВВИКУ

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Смертельное ранение офицер получил в ночь на 8 июля при выполнении боевого задания.
«Ночью 8 июля на СВО, исполняя свой воинский долг, трагически погиб Иван Марочкин. Он навсегда останется в наших сердцах добрым, отзывчивым верным и преданным своему делу человеком. Это был человек чести», — сообщили друзья погибшего бойца в сообществе «Радужный ХМАО-Югра (универсальная копилочка)».
Иван Марочкин является уроженцем Югры. Жил и учился в городе Радужный, там закончил школу № 5, после чего поступил в ТВВИКУ.
Известно, что Иван увлекался профессиональным спортом — является двукратным победителем Спартакиады вузов МО РФ по самбо, серебряным призером Чемпионата ВС РФ по самбо, чемпионом ЦВО по самбо и многократным чемпионом спартакиады Инженерных войск ВС РФ по самбо. Также увлекался страйкболом.
Иван Марочкин был награжден за боевые заслуги Орденом Мужества.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции 22 июня погиб 24-летний Вадим Чернов, футболист дубля мини-футбольной команды «Тюмень». Бойца похоронили на кладбище в селе Княжево.