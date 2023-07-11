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В водоемах Тюменской области утонули два человека

11 июля 2023, 04:24
Фото: 1MI
В Тюменской области за минувшие выходные дни утонули два человека жителя. Первый случай произошел в Тюмени на реке Тура, второй — в Ишиме на городском пляже.
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Тюмень

По словам заместителя начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексея Аксарина, основной причиной гибели стало нарушение правил безопасности на воде.

«На этой неделе на территории Тюменской области ожидается жаркая погода без осадков. Во избежание трагедий, рекомендуем жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах. Не купаться в местах, не предназначенных для этого, не нырять там, где дно водоема неизвестно, на организованных не заплывать за буйки», — подчеркнул Алексей Аксарин.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером на городском пляже в Ишиме утонул 41-летний мужчина. В Тюмени трагедия произошла 8 июля — тело погибшего обнаружили в Туре горожане. На место ЧП были вызваны спасатели.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Утонувшие#Тюмень#Тюменская область
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