В водоемах Тюменской области утонули два человека

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По словам заместителя начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексея Аксарина, основной причиной гибели стало нарушение правил безопасности на воде.
«На этой неделе на территории Тюменской области ожидается жаркая погода без осадков. Во избежание трагедий, рекомендуем жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах. Не купаться в местах, не предназначенных для этого, не нырять там, где дно водоема неизвестно, на организованных не заплывать за буйки», — подчеркнул Алексей Аксарин.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером на городском пляже в Ишиме утонул 41-летний мужчина. В Тюмени трагедия произошла 8 июля — тело погибшего обнаружили в Туре горожане. На место ЧП были вызваны спасатели.