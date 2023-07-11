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В Тюмени второй день разыскивают 34-летнего мужчину

11 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI
В областной столице пропал Козлов Андрей Викторович, ему 34 года. О нём ничего не известно с 9 июля.

Мужчина 1988 года рождения, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы чёрные. Был одет в черную кофту, тёмные штаны, чёрную кепку. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52, сообщает ПО «ЛизаАлерт».

Стоит отметить, что вечера стало известно о розыске жителя Тюмени Владимира Дягилева, 1996 г. р. Мужчина был одет в серую олимпийку, бордовую футболку, тёмные брюки. На вид ему около 25 лет.

На прошлой неделе завершились поиски пропавшего 3 июля мужчины 1972 года рождения. К сожалению, он погиб. О причинах его смерти не сообщается, однако ранее мы писали, что 51-летнему тюменцу требовалась медицинская помощь.

В Тюмени уже сутки ищут молодого парня
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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