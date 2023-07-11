В Тюмени продают таксопарк из иномарок за 18 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали брать больше автокредитов. С начала этого года в регионе было выдано кредитов на 890 миллионов рублей, что значително больше, чем годом ранее. При этом средний чек сделки сократился до 958 тысяч рублей — тюменцы начали чаще покупать отчественные автомобили и модели из Китая.