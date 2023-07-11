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В Тюмени продают таксопарк из иномарок за 18 миллионов рублей

11 июля 2023, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на продажу таксопарк за 18 миллионов рублей

В Тюмени на продажу выставили парк такси, состоящий из десяти автомобилей. За шесть Kia Cerato, три Hyundai Solaris и один Kia Rio собственник хочет получить 18 миллионов рублей.
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Тюмень

По словам владельца готового бизнеса, автомобили работают по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+». На всех транспортных средствах законно установлен газ, что заметно сокращает финансовые затраты на топливо, пишет РБК Тюмень.

Заработок с водителями владелец бизнеса делит поровну — 50% от выручки забирает водитель, 50% — таксопарк.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали брать больше автокредитов. С начала этого года в регионе было выдано кредитов на 890 миллионов рублей, что значително больше, чем годом ранее. При этом средний чек сделки сократился до 958 тысяч рублей — тюменцы начали чаще покупать отчественные автомобили и модели из Китая.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Такси#Бизнес#Тюмень#Тюменская область
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