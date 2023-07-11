В Тюмени продают таксопарк из иномарок за 18 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
По словам владельца готового бизнеса, автомобили работают по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+». На всех транспортных средствах законно установлен газ, что заметно сокращает финансовые затраты на топливо, пишет РБК Тюмень.
Заработок с водителями владелец бизнеса делит поровну — 50% от выручки забирает водитель, 50% — таксопарк.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали брать больше автокредитов. С начала этого года в регионе было выдано кредитов на 890 миллионов рублей, что значително больше, чем годом ранее. При этом средний чек сделки сократился до 958 тысяч рублей — тюменцы начали чаще покупать отчественные автомобили и модели из Китая.