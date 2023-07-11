В Тюмени из-за аномальной жары снова загорелся автомобиль

Это не первый случая за последнее время. На прошлой неделе «Наш город» отмечал, что мастер по ремонту авто Максим Ковалев сообщил о частых возгораниях транспортных средств. За несколько дней в сервис города обращались водители, автомобили которых «задымели на дороге». В большинстве случае появления открытого огня удалось избежать. Более того, в жаркую погоду «Уралуправтодор» ограничивает движение по трассам федерального значения. Воспламеняются и электросамокаты.