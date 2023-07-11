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В Тюмени из-за аномальной жары снова загорелся автомобиль

11 июля 2023, 13:02
Фото: 1MI
В областной столице продолжают гореть машины. Седан «Хёндай» задымился сегодня утром на улице Суходольская.
Фото: Скрин видео "ЧП Тюмень"

В МЧС сообщили «Нашему городу», что возгорание потушено, пострадавших нет. Капот машины выгорел полностью, ущерб значительный. Горожане погадают, что всё произошло из-за аномальной погоды.

«Автомобиль вспыхнул из-за сильной жары, благо вовремя успели потушить», — отметили в паблике «ЧП Тюмень».

Это не первый случая за последнее время. На прошлой неделе «Наш город» отмечал, что мастер по ремонту авто Максим Ковалев сообщил о частых возгораниях транспортных средств. За несколько дней в сервис города обращались водители, автомобили которых «задымели на дороге». В большинстве случае появления открытого огня удалось избежать. Более того, в жаркую погоду «Уралуправтодор» ограничивает движение по трассам федерального значения. Воспламеняются и электросамокаты.

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#Александр Мязин
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