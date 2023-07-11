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В центре Тюмени продали гостиницу «Евразия»

11 июля 2023, 12:20
Фото: 1MI
Компания ООО «Стройинвестиции» (на её балансе находится гостиница «Евразия») сменила владельца.

По данным СБИС, сделка зарегистрирована 2 июня 2023 года. Новым директором организации стал Наквасин Владимир Александрович. Ранее гостиница принадлежала Светлане Раца.

ООО «Стройинвестиции» работает в Тюмени с 2022 года на улице Советской, 20. Годовая выручка организации составляет в среднем 30 млн рублей, в фирме работает 4 сотрудника.

По сообщениям СМИ, отель на четыре звезды «Евразия» приобрела сеть AZIMUT (одна из крупнейших в РФ), но представители компании сообщили «Нашему городу», что у них гостиниц в Тюмени нет (номера в этом городе не бронируются).

Ранее «Наш город» отмечал, что в 2021 году отели «Евразия» смогли успешно пережить резкое падение оборотов из-за пандемии.

Отель «Евразия» получил «Зеленый ключ»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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