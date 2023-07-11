В центре Тюмени продали гостиницу «Евразия»

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По данным СБИС, сделка зарегистрирована 2 июня 2023 года. Новым директором организации стал Наквасин Владимир Александрович. Ранее гостиница принадлежала Светлане Раца.
ООО «Стройинвестиции» работает в Тюмени с 2022 года на улице Советской, 20. Годовая выручка организации составляет в среднем 30 млн рублей, в фирме работает 4 сотрудника.
По сообщениям СМИ, отель на четыре звезды «Евразия» приобрела сеть AZIMUT (одна из крупнейших в РФ), но представители компании сообщили «Нашему городу», что у них гостиниц в Тюмени нет (номера в этом городе не бронируются).
Ранее «Наш город» отмечал, что в 2021 году отели «Евразия» смогли успешно пережить резкое падение оборотов из-за пандемии.