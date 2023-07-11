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Posted 11 июля, 06:19

Published 11 июля, 06:19

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

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В ФАПы Уватского района закупили полтора десятка бактерицидных рециркуляторов

11 июля 2023, 06:19
Фото: 1MI
В Областную больницу №20 в селе Уват поступило 16 бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Новое оборудование распределено по ФАПам района, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Рециркуляторы поставлены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как рассказала главная медицинская сестра ОБ №20 Наталья Сапожникова, в рамках организации всех предохранительных мероприятий для недопущения возникновения инфекции в фельдшерско-акушерских пунктах всегда проводится санитарная обработка и проветривание помещений, а сейчас используются еще и рециркуляторы воздуха.

Благодаря встроенным антибактериальным фильтрам, прибор обеспечивает удаление из воздуха вирусов, бактерий, частиц пыли и аэрозолей в режиме рециркуляции в присутствии людей. Работающее оборудование полностью безопасно для окружающих, при этом эффективно снижает микробную обсеменённость воздуха до санитарных норм.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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