В ФАПы Уватского района закупили полтора десятка бактерицидных рециркуляторов

Как рассказала главная медицинская сестра ОБ №20 Наталья Сапожникова, в рамках организации всех предохранительных мероприятий для недопущения возникновения инфекции в фельдшерско-акушерских пунктах всегда проводится санитарная обработка и проветривание помещений, а сейчас используются еще и рециркуляторы воздуха.