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В Екатеринбурге на Иннопроме презентовали технологии для дизайна, бизнеса и медицины

11 июля 2023, 09:06
Фото: nashgorod.ru

В Екатеринбурге на Иннопроме презентовали технологии для дизайна, бизнеса и медицины

В этом году международная промышленная выставка проводится в 13-й раз, она собрала участников из 60 регионов России и 35 стран.

«Иннопром» (18+) — это международная промышленная выставка на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Главная тема выставки «Иннопром-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Компании-участники представляли свои технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта, цифровые решения для приоритетных отраслей экономики и многое другое.

Новшества сферы медицины

Так, например, на выставке СберЗдоровье представили аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.

аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП»аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП»
аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП»
Фото: nashgorod.ru

А группа компаний ЦРТ презентовала робота-оператора, который обзванивает пациентов и напоминает им о предстоящем визите. Также он сообщает, как подготовиться к процедурам.

Образование будущего

Также на выставке можно было узнать, подходит ли вам сфера IT. В Сбере рассказали о «Школе 21», это бесплатная образовательная система, которая готовит специалистов в более чем 10 направлениях цифровых технологий — Алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность и другие востребованные в нынешнее время направления.

"Школа 21""Школа 21"
"Школа 21"
Фото: nashgorod.ru

Бизнес по-новому

SberDevices показали технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе ИИ, нейросетей и других современных технологий. Они помогают распознавать и синтезировать речь, оптимизировать видеозвонки, а также обеспечивать работу «делового» мессенджера и чат-бота.

SberDevices SberDevices
SberDevices
Фото: nashgorod.ru

Интересный продукт показала СберСтрахование — геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360». Он умеет рассчитывать риски торговли, производства, оказания услуг, недвижимости.

Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360»Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360»
Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360»
Фото: nashgorod.ru

Будущее — за сотрудничеством

Также в ходе Иннопрома-2023 компанией Сбербанк было подписано 37 соглашений о стратегическом сотрудничестве, которые, как планируются, могут внести значительный вклад в развитие технологий в самых значимых для современности направлениях.

Фото: nashgorod.ru
«Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Каждый гость нашего стенда сможет в этом убедиться, протестировав представленные решения. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером», — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
Фото: nashgorod.ru
#Алиса Вернер#Екатеринбург#Свердловская область#Технологии#IT-технологии#Информационные технологии#Новые технологии
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