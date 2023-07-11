В Екатеринбурге на Иннопроме презентовали технологии для дизайна, бизнеса и медицины

Также на выставке можно было узнать, подходит ли вам сфера IT. В Сбере рассказали о «Школе 21», это бесплатная образовательная система, которая готовит специалистов в более чем 10 направлениях цифровых технологий — Алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность и другие востребованные в нынешнее время направления.