В Екатеринбурге на Иннопроме презентовали технологии для дизайна, бизнеса и медицины

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Иннопром» (18+) — это международная промышленная выставка на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Главная тема выставки «Иннопром-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Компании-участники представляли свои технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта, цифровые решения для приоритетных отраслей экономики и многое другое.
Так, например, на выставке СберЗдоровье представили аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.
А группа компаний ЦРТ презентовала робота-оператора, который обзванивает пациентов и напоминает им о предстоящем визите. Также он сообщает, как подготовиться к процедурам.
Также на выставке можно было узнать, подходит ли вам сфера IT. В Сбере рассказали о «Школе 21», это бесплатная образовательная система, которая готовит специалистов в более чем 10 направлениях цифровых технологий — Алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность и другие востребованные в нынешнее время направления.
SberDevices показали технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе ИИ, нейросетей и других современных технологий. Они помогают распознавать и синтезировать речь, оптимизировать видеозвонки, а также обеспечивать работу «делового» мессенджера и чат-бота.
Интересный продукт показала СберСтрахование — геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360». Он умеет рассчитывать риски торговли, производства, оказания услуг, недвижимости.
Также в ходе Иннопрома-2023 компанией Сбербанк было подписано 37 соглашений о стратегическом сотрудничестве, которые, как планируются, могут внести значительный вклад в развитие технологий в самых значимых для современности направлениях.
«Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Каждый гость нашего стенда сможет в этом убедиться, протестировав представленные решения. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером», — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.