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УСТЭК обследовал роботом крупный участок тепломагистрали в районе улицы Пермякова

11 июля 2023, 07:33
Фото: УСТЭК

УСТЭК обследовал роботом крупный участок тепломагистрали в районе улицы Пермякова

Наравне с гидравлическими испытаниями УСТЭК продолжает обследовать городские тепломагистрали с помощью робота — это прибор-помощник, который определяет фактическое состояние трубопровода и находит дефекты.
Сюжет
Тюмень
Фото: УСТЭК
«На данный момент при помощи робота обследуют крупный участок тепломагистрали протяженностью почти 300 м в районе улицы Пермякова. Ранее уже были обследованы участки на ул. Одесской и в районе ул. Харьковской. Проведенная диагностика помогла обнаружить критические утонения металла стенки трубопроводов и технологические повреждения на одном из участков, и оперативно устранить их. Диагностику трубопровода в районе улицы Пермякова мы проводим одновременно с четвертым этапом гидравлических испытаний, чтобы не пришлось повторно отключать горячую воду у горожан в этом районе. Диагностика завершится в начале августа обследованием трубопроводов в границах улиц Запольная — Грибоедова», — пояснил заместитель главного инженера УСТЭК Сергей Мозгонов.
Фото: УСТЭК
«За один час комплекс обследует примерно 20-40 метров трубы, поэтому общее время диагностики зависит от протяженности участка и диаметра трубопровода. При обнаружении дефектов, информация поступает в онлайн режиме на пункт оператора, который фиксирует дефекты и сразу же передает информацию эксплуатирующей организации, которая оперативно может приступить к проведению ремонта или запланировать его в дальнейшем в зависимости от степени повреждения и характеристики дефекта», — пояснил представитель подрядной организации УСТЭК.

В прошлом году по результатам диагностики на одной из крупных тепломагистралей Тюмени по ул. Тимирязева заменили порядка 60 м трубы. Суммарная протяженность замененных участков по результатам внутритрубной диагностики в 2022 году составила 113 м.

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