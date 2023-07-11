УСТЭК обследовал роботом крупный участок тепломагистрали в районе улицы Пермякова

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«На данный момент при помощи робота обследуют крупный участок тепломагистрали протяженностью почти 300 м в районе улицы Пермякова. Ранее уже были обследованы участки на ул. Одесской и в районе ул. Харьковской. Проведенная диагностика помогла обнаружить критические утонения металла стенки трубопроводов и технологические повреждения на одном из участков, и оперативно устранить их. Диагностику трубопровода в районе улицы Пермякова мы проводим одновременно с четвертым этапом гидравлических испытаний, чтобы не пришлось повторно отключать горячую воду у горожан в этом районе. Диагностика завершится в начале августа обследованием трубопроводов в границах улиц Запольная — Грибоедова», — пояснил заместитель главного инженера УСТЭК Сергей Мозгонов.
«За один час комплекс обследует примерно 20-40 метров трубы, поэтому общее время диагностики зависит от протяженности участка и диаметра трубопровода. При обнаружении дефектов, информация поступает в онлайн режиме на пункт оператора, который фиксирует дефекты и сразу же передает информацию эксплуатирующей организации, которая оперативно может приступить к проведению ремонта или запланировать его в дальнейшем в зависимости от степени повреждения и характеристики дефекта», — пояснил представитель подрядной организации УСТЭК.
В прошлом году по результатам диагностики на одной из крупных тепломагистралей Тюмени по ул. Тимирязева заменили порядка 60 м трубы. Суммарная протяженность замененных участков по результатам внутритрубной диагностики в 2022 году составила 113 м.