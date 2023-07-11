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Тюменцы набрали рекордное число автокредитов

11 июля 2023, 03:58
Фото: 1MI

Жители Тюменской области оформили автокредитов почти на 1 миллиард рублей

Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты в банке для покупки автомобилей. С начала года число выданных кредитных средств возросло в 1,5-3,8 раза.
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Тюмень

По данным пресс-службы ВТБ, в этом году на покупку автомобилей тюменцы оформили кредитов на 890 миллионов рублей.

«В мае клиенты ВТБ в Тюменской области оформили автокредиты на общую сумму порядка 350 миллионов рублей, что на 34% превышает показатели апреля и является на данный момент рекордом месячных продаж в текущем году», — отметили в банке.

В тоже время средний чек сделки в сравнении с 2022 годом снизился на треть — до 958 тысяч рублей.

Аналогичную тенденцию отмечают и в «Росбанке» — с начала года тюменцам было выдано в 3,8 раз больше автокредитов, чем за пять месяцев прошлого года

Интересно, что в регионе существенно изменилась структура продаж новых автомобилей — возросла до 48% доля продаж отечественных авто и до 30,75% доля китайский иномарок, пишет РБК Тюмень.

По данным Авито. Авто, в регионе во втором квартале этого года на 74,5% выросли продажи автомобилей с пробегом. Самой продаваемой моделью стала ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в ближайшее время могут вырасти цены на автомобили из-за ослабления курса рубля. В первую очередь рост стоимости коснется моделей иностранного производства.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кредиты#Кредитование#Автомобили#Автомобилисты#Тюмень#Тюменская область
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