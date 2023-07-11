Тюменцы набрали рекордное число автокредитов

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
По данным пресс-службы ВТБ, в этом году на покупку автомобилей тюменцы оформили кредитов на 890 миллионов рублей.
«В мае клиенты ВТБ в Тюменской области оформили автокредиты на общую сумму порядка 350 миллионов рублей, что на 34% превышает показатели апреля и является на данный момент рекордом месячных продаж в текущем году», — отметили в банке.
В тоже время средний чек сделки в сравнении с 2022 годом снизился на треть — до 958 тысяч рублей.
Аналогичную тенденцию отмечают и в «Росбанке» — с начала года тюменцам было выдано в 3,8 раз больше автокредитов, чем за пять месяцев прошлого года
Интересно, что в регионе существенно изменилась структура продаж новых автомобилей — возросла до 48% доля продаж отечественных авто и до 30,75% доля китайский иномарок, пишет РБК Тюмень.
По данным Авито. Авто, в регионе во втором квартале этого года на 74,5% выросли продажи автомобилей с пробегом. Самой продаваемой моделью стала ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в ближайшее время могут вырасти цены на автомобили из-за ослабления курса рубля. В первую очередь рост стоимости коснется моделей иностранного производства.