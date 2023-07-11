Тюменской стримершей «Жади» заинтресовались в Госдуме

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Женщина в прямом эфире на глазах у своих подписчиков оскорбляла своего сына, угрожала выгнать из дома, «убить и закопать».
«Считаю, что указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки», — указала Яна Лантарова в обращении.
Ранее «Наш Город» писал, что контроль за проведением проверки по данному факту уже взял на личный контроль прокурор Тюменской области Владислав Московких. В настоящее время личность женщины устанавливают. Видеоролик с отрывком стрима, на котором женщина угрожала своему ребенку за то, что он отказался принести ей скотч, был опубликован в социальных сетях накануне.