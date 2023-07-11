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Тюменской стримершей «Жади» заинтресовались в Госдуме

11 июля 2023, 03:33
Фото: 1MI

Комитет ГД направил в СК запрос о проверке стримерши «Жади» из Тюмени

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой заняться проверкой тюменской стримерши «Жади».
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Тюмень

Женщина в прямом эфире на глазах у своих подписчиков оскорбляла своего сына, угрожала выгнать из дома, «убить и закопать».

«Считаю, что указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки», — указала Яна Лантарова в обращении.

Ранее «Наш Город» писал, что контроль за проведением проверки по данному факту уже взял на личный контроль прокурор Тюменской области Владислав Московких. В настоящее время личность женщины устанавливают. Видеоролик с отрывком стрима, на котором женщина угрожала своему ребенку за то, что он отказался принести ей скотч, был опубликован в социальных сетях накануне.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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