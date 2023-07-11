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Тюменский перевозчик, обвиненный в картельном сговоре, банкротит конкурента

11 июля 2023, 13:50
Фото: 1MI
ООО «Запсибавто» подало иск в арбитражный суд Тюменской области. Компания требует признать банкротом ООО «Аромашевопассажиравтотранс».

По данным картотеки арбитражных дел, заявление зарегистрировано, но заседание по делу пока не назначено (дело №А70-14911/2023).

Стоит отметить, что по данным СБИС, у фирмы ООО «Аромашевопассажиравтотранс» недостоверны учредитель и юридический адрес. В организации часть происходит смена генерального директора, и имеется крупная задолженность по кредитам. Общий долг более 8 млн рублей.

В январе 2023 года стало известно, что ООО «Аромашевопассажиравтотранс» жаловался на ООО «Запсибавто» из-за аукциона по муниципальным контрактам на перевозки. По итогам торгов победителем открытого конкурса признано — ООО «ЗапСибАвто», однако, по мнению истца, при проведении торгов были нарушены положения ГК РФ И ФЗ. Высказывалось мнение, что «между сторонами имелось картельное соглашение». Доходы организации «ЗапСибАвто» за 2021 год составили более 402,6 миллиона, выручка от продажи — 376,3 миллиона.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Работа#Автобусы
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