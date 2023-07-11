Тюменский холдинг построит крупный завод стройматериалов за 1,4 млрд рублей

В начале июля «Наш город» сообщал, что тюменский холдинг «Партнер» прорабатывает возможность открыть завод по производству стеновых в Армении. В ТПП полагают, тюменские стройматериалы теперь можно поставлять на экспорт в другие страны. Их могут продавать в сетях «Леруа Мерлен» и «Стройдвор».