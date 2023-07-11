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Тюменский холдинг построит крупный завод стройматериалов за 1,4 млрд рублей

11 июля 2023, 10:42
Фото: 1MI
Новое предприятие построят тюменцы в особой экономической зоне. Оно будет производить тротуарную плитку и элементы благоустройства (стройматериалы).

Завод появится в «Титановой долине». «Выбор-КСM Екатеринбург» (входит в тюменский холдинг «Партнёр») будет выпускать более 900 тысяч квадратных метров изделий в год. Стоимость проекта 1,4 млрд рублей, для финансирования объекта привлекут кредитные средства. Соглашение подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и гендиректор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын на выставке «ИННОПРОМ».

В начале июля «Наш город» сообщал, что тюменский холдинг «Партнер» прорабатывает возможность открыть завод по производству стеновых в Армении. В ТПП полагают, тюменские стройматериалы теперь можно поставлять на экспорт в другие страны. Их могут продавать в сетях «Леруа Мерлен» и «Стройдвор».

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#Общество#Тюменцы#Бизнес#Работа#Александр Мязин
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