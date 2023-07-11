Тюменские родители выступили против увольнения директора школы

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Люди обеспокоены возможным увольнением директора школы Мякининой Ольги Геннадьевны, а также запретом на преподавание ею в качестве педагога. Тюменцы полагают, что это несправедливо, она проработала в должности 8 лет.
«В последние дни общественность поселка Новотарманский Тюменского муниципального района взбудоражена информацией о смещении с должности без объяснения причины директора школы Мякининой Ольги Геннадьевны, а также запретом на преподавание ею в качестве педагога все той же школы (опытный учитель математики очень необходим в школе). Создавшаяся обстановка влечет за собой нервозность и непонимание происходящего вокруг данного человека», — отметила Екатерина М. в паблике «ЧС Тюмень».
Жители посёлка решили обратиться к представителям государственных структур, от которых зависит решение данного вопроса, их просят не оставить без внимания это обращение. Отмечается, что как педагог Ольга Мякинина преподаёт математику.
«Правильно, надо поддерживать местных учителей», — отметил подписчик паблика ВК ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице число вакансий для учителей и врачей только увеличивается. Медики уже входят в ТОП 10 самых востребованных профессий.