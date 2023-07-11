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Тюменец в магазине избил ребенка, который скрывался от агрессивных сверстников

11 июля 2023, 02:02
Фото: 1MI
Незнакомый мужчина ударил ребенка в магазине «Светлое и Темное» по улице Дружбы.
Сюжет
Дети

Со слов матери пострадавшего мальчика, он повздорил с подростками 12 — 13 лет и зашел с другом в магазин переждать, когда они уйдут, чтобы избежать разборок.

«Родителей на тот момент не было дома. По телефону мы ему сказали попросить продавца о помощи или ждать в магазине, до тех пор пока не приедем. Продавец стала выгонять его, не обращая внимания на то, что с улицы мальчишки звали его разобраться», — рассказала тюменка.

Затем в магазин зашёл мужчина и, услышав что мальчика пытаются прогнать, применил к ребёнку физическую силу. Этот момент усмехающиеся подростки сняли на видео, которое мама мальчика разместила в тюменских пабликах социальной сети Вконтакте.

В комментариях некоторые подписички засомневались, что мужчина однозначно не прав в этой ситуации, потому что, по их словам, ребёнок, мог, например, оскорбить его и получить за дело.

«Если бы была полная история, то есть вероятность (не факт, но возможно), что большинство захотело бы присоединиться к мужчине», — написала местная жительница.

«Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее мы писали, что Тюменская стримерша по имени «Жади» избила своего сына в прямом эфире. Полиция начала проверку по данному факту.

Тюменская стримерша на глазах у подписчиков избила ребенка
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#Елена Чебоксарова#Нападение#Дети#Конфликты#Жалоба#Общество#Тюменцы
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