Тюменец в магазине избил ребенка, который скрывался от агрессивных сверстников

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Со слов матери пострадавшего мальчика, он повздорил с подростками 12 — 13 лет и зашел с другом в магазин переждать, когда они уйдут, чтобы избежать разборок.
«Родителей на тот момент не было дома. По телефону мы ему сказали попросить продавца о помощи или ждать в магазине, до тех пор пока не приедем. Продавец стала выгонять его, не обращая внимания на то, что с улицы мальчишки звали его разобраться», — рассказала тюменка.
Затем в магазин зашёл мужчина и, услышав что мальчика пытаются прогнать, применил к ребёнку физическую силу. Этот момент усмехающиеся подростки сняли на видео, которое мама мальчика разместила в тюменских пабликах социальной сети Вконтакте.
В комментариях некоторые подписички засомневались, что мужчина однозначно не прав в этой ситуации, потому что, по их словам, ребёнок, мог, например, оскорбить его и получить за дело.
«Если бы была полная история, то есть вероятность (не факт, но возможно), что большинство захотело бы присоединиться к мужчине», — написала местная жительница.
«Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее мы писали, что Тюменская стримерша по имени «Жади» избила своего сына в прямом эфире. Полиция начала проверку по данному факту.