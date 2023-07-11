Цифровой ипотекой Банка ДОМ. РФ пользуются жители 1500 населенных пунктов

«Выстраивание бесшовного клиентского пути — одна из ключевых задач для нас. Это комплексная работа, которая затрагивает не только процессы внутри банка, но и вне его периметра. Например, с нашей методологической поддержкой активно развивается рынок электронных закладных. В Банке ДОМ.РФ их доля при выдаче новых кредитов в 1 квартале 2023 года уже превысила 20%. Е-закладные способствуют секьюритизации ипотечных активов, для банков — это возможность получить дополнительные средства для развития ипотечного бизнеса, а для рынка это означает рост объемов кредитования», — отметил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.