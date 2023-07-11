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Цифровой ипотекой Банка ДОМ. РФ пользуются жители 1500 населенных пунктов

11 июля 2023, 10:04
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ продолжает расширять географию цифровой ипотеки, которая уже охватывает более 1500 населенных пунктов по всей России.

Все процедуры, связанные с оформлением ипотечного кредита, теперь доступны в электронном формате. Клиенты могут подать заявку, оформить кредитную документацию с помощью электронной подписи и пройти процесс идентификации через выездного сотрудника.

Банк ДОМ.РФ стремится обеспечить удобство клиентов и предлагает онлайн-ипотеку, которая позволяет осуществить все этапы кредитного процесса без посещения банка. Подтверждение доходов и занятости также проводится онлайн, без необходимости представления копий трудовой книжки и НДФЛ. То же самое касается выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.

«Мы развиваем онлайн-ипотеку без посещения банка клиентом с 2022 года. Для этого запускаются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир. Такой подход пользуется популярностью, люди стали больше доверять дистанционному формату в том числе при проведении значимых сделок, таких как покупка недвижимости», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

«Выстраивание бесшовного клиентского пути — одна из ключевых задач для нас. Это комплексная работа, которая затрагивает не только процессы внутри банка, но и вне его периметра. Например, с нашей методологической поддержкой активно развивается рынок электронных закладных. В Банке ДОМ.РФ их доля при выдаче новых кредитов в 1 квартале 2023 года уже превысила 20%. Е-закладные способствуют секьюритизации ипотечных активов, для банков — это возможность получить дополнительные средства для развития ипотечного бизнеса, а для рынка это означает рост объемов кредитования», — отметил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

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