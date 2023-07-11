РЭО: Россия вводит 11 этапов утилизации электроники

«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В их числе Буцаев упомянул сортировку по видам отходов, сбор и сортировку по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперацию и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе с содержанием опасных веществ. Положения принятого документа, по словам гендиректора РЭО, призваны способствовать становлению рынка переработки электролома с добросовестными участниками. Об этом информирует transsibinfo.com.