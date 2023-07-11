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РЭО: Россия вводит 11 этапов утилизации электроники

11 июля 2023, 14:32
Фото: reo.ru
С 1 сентября 2023 года в России начинают действовать требования об обращении с отходами электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО). Как сообщили в Российском экологическом операторе, новые нормы предполагают 11 технологических процессов для их утилизации.

«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В их числе Буцаев упомянул сортировку по видам отходов, сбор и сортировку по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперацию и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе с содержанием опасных веществ. Положения принятого документа, по словам гендиректора РЭО, призваны способствовать становлению рынка переработки электролома с добросовестными участниками. Об этом информирует transsibinfo.com.

Среди процессов, применяемых для утилизации холодильников, — рекуперация холодильного агента, который в дальнейшем может быть направлен на рециркуляцию — повторное использование после восстановления. Также он может быть уничтожен, если речь идет о холодильном агенте с озоноразрушающими веществами.

У телевизоров и мониторов предполагается утилизировать электронно-лучевую трубку с люминофором.

В перечень технологических процессов, которые включены в приказ, входит подбор исправного оборудования, а также элементов, подходящих для восстановления и повторного использования, извлечение элементов, содержащих опасные вещества, измельчение полимерных и других компонентов, в частности при помощи дробильного оборудования.

Кроме того, эти процессы включают получение вторичного полимерного сырья и разделение его по видам материалов в целях последующей утилизации, получение вторичного неметаллического сырья, вторсырья с содержанием металлов, разделение его по видам материалов.

Приказ также вводит для объектов утилизации обязательства по оборудованию системы весового контроля поступающих, образуемых на объектах отходов и массы, которая получается из отходов.

Напомним: ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электротехнического оборудования, из них только 5% попадают в переработку. В рамках экономики замкнутого цикла большая часть отходов должна быть переработана во вторсырье, которое в дальнейшем можно использовать в производстве новой продукции.

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