РЭО: Россия вводит 11 этапов утилизации электроники

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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Updated Сегодня, 14:32
«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В их числе Буцаев упомянул сортировку по видам отходов, сбор и сортировку по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперацию и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе с содержанием опасных веществ. Положения принятого документа, по словам гендиректора РЭО, призваны способствовать становлению рынка переработки электролома с добросовестными участниками. Об этом информирует transsibinfo.com.
Среди процессов, применяемых для утилизации холодильников, — рекуперация холодильного агента, который в дальнейшем может быть направлен на рециркуляцию — повторное использование после восстановления. Также он может быть уничтожен, если речь идет о холодильном агенте с озоноразрушающими веществами.
У телевизоров и мониторов предполагается утилизировать электронно-лучевую трубку с люминофором.
В перечень технологических процессов, которые включены в приказ, входит подбор исправного оборудования, а также элементов, подходящих для восстановления и повторного использования, извлечение элементов, содержащих опасные вещества, измельчение полимерных и других компонентов, в частности при помощи дробильного оборудования.
Кроме того, эти процессы включают получение вторичного полимерного сырья и разделение его по видам материалов в целях последующей утилизации, получение вторичного неметаллического сырья, вторсырья с содержанием металлов, разделение его по видам материалов.
Приказ также вводит для объектов утилизации обязательства по оборудованию системы весового контроля поступающих, образуемых на объектах отходов и массы, которая получается из отходов.
Напомним: ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электротехнического оборудования, из них только 5% попадают в переработку. В рамках экономики замкнутого цикла большая часть отходов должна быть переработана во вторсырье, которое в дальнейшем можно использовать в производстве новой продукции.