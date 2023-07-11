Путешествуй с Росводоканалом: «Сказки о воде» доступны в приложении РЖД «Попутчик»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Сборник «Сказки о воде» состоит из 27 историй о ценности каждой капли чистой воды и бережном отношении к главному ресурсу нашей планеты. Авторам сказок от 4 до 14 лет, они живут в 10 городах России, где работают предприятия компании.
«Четыре из 27 историй написаны ребятами из Тюмени. Здорово, что уже в детском возрасте дети наших сотрудников осознают ценность воды и пишут об этом на понятном сверстникам языке сказок. Уверена, что юным пассажирам поездов путешествие с электронной книгой „Сказок о воде“ пройдет приятнее и интереснее», — говорит директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.
Сборник «Сказки о воде» — часть большого детского эколого-образовательного проекта «ВодаЖизнь», который стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» и лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России» по итогам 2022 года. Онлайн проект «ВодаЖизнь» и книга «Сказки о воде» доступны всем детям и их родителям на сайте ГК «Росводоканал».
«Путешествие на поезде — это всегда увлекательное приключение для детей. Думаю, им будет интересно прочитать истории, придуманные их ровесниками. Из сказок ребята узнают откуда в кране берется вода и почему надо ее беречь, а еще много интересного. С помощью экологического проекта „ВодаЖизнь“ и „Сказок о воде“ мы с самого раннего возраста знакомим подрастающее поколение с культурой ответственного потребления», — отметил директор по персоналу ГК «Росводоканал» Илья Гузеев.