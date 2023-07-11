Путешествуй с Росводоканалом: «Сказки о воде» доступны в приложении РЖД «Попутчик»

Сборник «Сказки о воде» — часть большого детского эколого-образовательного проекта «ВодаЖизнь», который стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» и лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России» по итогам 2022 года. Онлайн проект «ВодаЖизнь» и книга «Сказки о воде» доступны всем детям и их родителям на сайте ГК «Росводоканал».