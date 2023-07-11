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Путешествуй с Росводоканалом: «Сказки о воде» доступны в приложении РЖД «Попутчик»

11 июля 2023, 10:26
Фото: Росводоканал
Короткие рассказы, написанные детьми сотрудников ГК «Росводоканал», теперь можно прочитать в информационно-развлекательной системе РЖД «Попутчик». Доступ к ней есть у пассажиров 200 поездов дальнего следования.

Сборник «Сказки о воде» состоит из 27 историй о ценности каждой капли чистой воды и бережном отношении к главному ресурсу нашей планеты. Авторам сказок от 4 до 14 лет, они живут в 10 городах России, где работают предприятия компании.

«Четыре из 27 историй написаны ребятами из Тюмени. Здорово, что уже в детском возрасте дети наших сотрудников осознают ценность воды и пишут об этом на понятном сверстникам языке сказок. Уверена, что юным пассажирам поездов путешествие с электронной книгой „Сказок о воде“ пройдет приятнее и интереснее», — говорит директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.

Сборник «Сказки о воде» — часть большого детского эколого-образовательного проекта «ВодаЖизнь», который стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» и лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России» по итогам 2022 года. Онлайн проект «ВодаЖизнь» и книга «Сказки о воде» доступны всем детям и их родителям на сайте ГК «Росводоканал».

«Путешествие на поезде — это всегда увлекательное приключение для детей. Думаю, им будет интересно прочитать истории, придуманные их ровесниками. Из сказок ребята узнают откуда в кране берется вода и почему надо ее беречь, а еще много интересного. С помощью экологического проекта „ВодаЖизнь“ и „Сказок о воде“ мы с самого раннего возраста знакомим подрастающее поколение с культурой ответственного потребления», — отметил директор по персоналу ГК «Росводоканал» Илья Гузеев.
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