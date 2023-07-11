После срочной — на фронт: в зоне СВО погиб сержант из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:57
Он был сержантом, старшим механиком и водителем танкового батальона. Никита погиб в ходе проведения СВО.
«Никита коренной житель нашего поселка, выпускник Винзилинской школы имени Г. С. Ковальчука. Это неравнодушный, любознательный, воспитанный, порядочный Человек. Прошел срочную службу, считая своим долгом защищать Родину, подписал контракт, и с первого дня находился в зоне СВО», — сообщается в паблике ВК «Типичный Винзили. Тюмень».
«Никита Петухов учился и закончил местную школу. В 2017 году он ушел в армию, на СВО он находился с самого первого дня», — сообщили «Нашему городу» в администрации Винзилинского муниципального образования.
«Никита в школе учился без троек. В его аттестате только несколько четверок. Был волонтёром, спортом серьёзно не занимался», — сообщила «Нашему городу» классный руководитель погибшего тюменца.
Известно, что Никита был награжден Орденом Мужества и медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». В 2020 году он проходил военную службу по призыву в центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии.
«Очень и очень жаль. Какое горе, держитесь» — Вера Л. в паблике «Типичный Винзили. Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО скончался 31-летний тюменец Азанов Зинур Мансурович.