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Нашли через 5 дней: пожилой тюменец утонул на рыбалке

11 июля 2023, 10:50
Фото: СКР
В Уватском районе обнаружили тело пожилого мужчины. Следователи СКР по данному факту проводят проверку.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, все обстоятельства происшествия выясняются.

«По предварительным данным, 10 июля 2023 года утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля 2023 года уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили представители СКР по Тюменской области.

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменцы ищут 50-летнего мужчину. Кулгунин Ильнур не выходит на связь с родственниками с 4 июля. Последний раз его видели в рыболовецком костюме.

В Тюмени уже сутки ищут молодого парня
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Поиск
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