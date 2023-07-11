Нашли через 5 дней: пожилой тюменец утонул на рыбалке

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Признаков насильственной смерти не обнаружено, все обстоятельства происшествия выясняются.
«По предварительным данным, 10 июля 2023 года утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля 2023 года уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили представители СКР по Тюменской области.
Вчера «Наш город» сообщал, что тюменцы ищут 50-летнего мужчину. Кулгунин Ильнур не выходит на связь с родственниками с 4 июля. Последний раз его видели в рыболовецком костюме.