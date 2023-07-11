На окружной дороге в Тюмени насмерть сбили пешехода

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
По предварительным данным, тюменец в переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал Nissan. За рулем иномарки находился 19-летний водитель со стажем вождения один год.
От полученных травм сбитый мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на Московском тракте произошла авария с участием мотоциклиста и автомобиля одной из служба такси. От удара машина загорелась. В ДТП травмы получили два человека, водитель молоцикла находится в критическом состоянии в больнице.