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На окружной дороге в Тюмени насмерть сбили пешехода

11 июля 2023, 03:22
Фото: ГИБДД
27-летний пешеход был сбит насмерть накануне поздно вечером на окружной дороге в Тюмени. Трагедия произошла около 23 часов на 6-м километре трассы.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, тюменец в переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал Nissan. За рулем иномарки находился 19-летний водитель со стажем вождения один год.

От полученных травм сбитый мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на Московском тракте произошла авария с участием мотоциклиста и автомобиля одной из служба такси. От удара машина загорелась. В ДТП травмы получили два человека, водитель молоцикла находится в критическом состоянии в больнице.

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