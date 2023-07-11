На окружной дороге в Тюмени насмерть сбили пешехода

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на Московском тракте произошла авария с участием мотоциклиста и автомобиля одной из служба такси. От удара машина загорелась. В ДТП травмы получили два человека, водитель молоцикла находится в критическом состоянии в больнице.