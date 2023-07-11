Машину разорвало пополам: молодой тюменец погиб, врезавшись в бетонный столб

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В результате аварии машину буквально разрезало пополам. Транспортное средство восстановлению не подлежит.
«18-летний водитель иномарки погиб. Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены. Сейчас выясняется, почему начинающий водитель не справился с управлением автомобиля», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, все обстоятельства трагедии выясняются.
Это не единственная смерть за сегодня. Утром 11 июля стало известно, что водитель мотоцикла, попавший жесткое дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером на Московском тракте, скончался. Его госпитализировали в ОКБ №2. Медперсонал до последнего боролся за жизнь тюменца, находившегося в крайне тяжёлом нестабильном состоянии. К сожалению, травмы оказались слишком серьезными. 23 мая тюменцу исполнился 31 год.
Накануне по социальным сетям была распространена информации о том, что для пострадавшего в аварии мотоциклиста, Алексея Ватолина, требуется кровь. Ранее «Наш город» писал, что авария с участием мотоциклиста произошла 8 июля. По предварительным данным, 69-летний водитель Nissan не пропустил мотоцикл.