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Машину разорвало пополам: молодой тюменец погиб, врезавшись в бетонный столб

11 июля 2023, 11:57
Фото: 1MI

18-летний тюменец погиб в ДТП с бетонным столбом

Трагедия произошло 11 июля в селе Абатском в Тюменской области. Nissan въехал в опору ЛЭП, за рулём был молодой человек.

В результате аварии машину буквально разрезало пополам. Транспортное средство восстановлению не подлежит.

«18-летний водитель иномарки погиб. Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены. Сейчас выясняется, почему начинающий водитель не справился с управлением автомобиля», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, все обстоятельства трагедии выясняются.

Это не единственная смерть за сегодня. Утром 11 июля стало известно, что водитель мотоцикла, попавший жесткое дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером на Московском тракте, скончался. Его госпитализировали в ОКБ №2. Медперсонал до последнего боролся за жизнь тюменца, находившегося в крайне тяжёлом нестабильном состоянии. К сожалению, травмы оказались слишком серьезными. 23 мая тюменцу исполнился 31 год.

Накануне по социальным сетям была распространена информации о том, что для пострадавшего в аварии мотоциклиста, Алексея Ватолина, требуется кровь. Ранее «Наш город» писал, что авария с участием мотоциклиста произошла 8 июля. По предварительным данным, 69-летний водитель Nissan не пропустил мотоцикл.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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