Машину разорвало пополам: молодой тюменец погиб, врезавшись в бетонный столб

Это не единственная смерть за сегодня. Утром 11 июля стало известно, что водитель мотоцикла, попавший жесткое дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером на Московском тракте, скончался. Его госпитализировали в ОКБ №2. Медперсонал до последнего боролся за жизнь тюменца, находившегося в крайне тяжёлом нестабильном состоянии. К сожалению, травмы оказались слишком серьезными. 23 мая тюменцу исполнился 31 год.