Итоги дня Тюмени: реновация на Лесобазе, погиб 18-летний тюменец, борьба с элитной УК

В прошлом году собственники ЖК провели собрание для сбора бюллетеней с подписями жителей. Уже 10 дней собрание организовала уже ООО «Жилой район АИЖК», в ходе встречи жильцы изъявили желание быть в счетной комиссии и иметь возможность лично проверить подписи в бюллетенях. Но, по словам собственников, им в этом было отказано.