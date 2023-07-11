Итоги дня Тюмени: реновация на Лесобазе, погиб 18-летний тюменец, борьба с элитной УК

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Published Сегодня, 16:20
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Компания одержала, застройщик предложил за землю 1 миллион 59 тысяч рублей, подняв начальную стоимость в 70 раз.
По условиям аукциона, в течение 15 лет СЗ «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент» должен будет снести 163 нежилых объекта, в числе которых склады и гаражи, после чего возвести многоквартирные жилые дома, школу на 1200 мест, детский сад на 104 места и поликлинику.
В регионе ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет +37 и выше. На территории области установлена высокая пожарная опасность.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 12 июля, воздух в Тюменской области раскалится к полудню до +35…+40. День пройдет преимущественно без осадков.
Трагедия произошло 11 июля в селе Абатском в Тюменской области. Nissan въехал в опору ЛЭП, за рулём был молодой человек. В результате аварии машину буквально разрезало пополам. Транспортное средство восстановлению не подлежит. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, все обстоятельства трагедии выясняются.
Жители жилого комплекса «Столичный» обратились в редакцию «Нашего города». Они год бились за то, чтобы сменить УК «Жилой район АИЖК» (УК «Домово») на другую. С каждым годом состояние здания ухудшается.
«Мы, жители ЖК „Столичный“ (Первомайская 50), вдоволь утомившись от отписок, обещаний, самовольных закрытий заявок без выполнения элементарных действий», — рассказывает один из жителей.
В прошлом году собственники ЖК провели собрание для сбора бюллетеней с подписями жителей. Уже 10 дней собрание организовала уже ООО «Жилой район АИЖК», в ходе встречи жильцы изъявили желание быть в счетной комиссии и иметь возможность лично проверить подписи в бюллетенях. Но, по словам собственников, им в этом было отказано.
В ООО «Жилой район АИЖК» на звонок редакции не ответили, однако мы нашли протокол, предоставленный компанией суду. В нем сказано, что 97,5% жильцов в полном объеме поддерживают идею передачи полных прав на дом управляющей компании «Жилой район АИЖК». Но суд признал его недействительным. Но и на этом дело не закончилась.
«УК „Жилой район АИЖК“ каким-то образом оспорили решение Калининского суда о том, что их протокол не имеет силы. И после этого, в начале прошлой недели в ГЖИ им дали право вернуть дом в управление на основании того протокола», — возмущенно говорят жильцы.
Не исключено, что АИЖК так просто дом «Приоритету» не отдаст.