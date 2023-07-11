Госдума считает законопроект об амнистии несвоевременным

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Об этом 10 июля заявила Ирина Панькина, первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству, пишет rtvi.com.
По последним опубликованным данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на 1 января 2023 года в системе уголовно-исполнительных учреждений находилось 433 тысячи человек. Ссылаясь на эти цифры, депутат отметила: «Мы достигли исторического минимума числа осужденных, около 400 тысяч, что ранее не имело места».