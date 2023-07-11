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Госдума считает законопроект об амнистии несвоевременным

11 июля 2023, 09:16
В Госдуме выразили мнение, что законопроект от коммунистов о принятии амнистии был предложен не вовремя, так как количество заключенных в России уже снизилось до самого низкого уровня в истории.

Об этом 10 июля заявила Ирина Панькина, первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству, пишет rtvi.com.

По последним опубликованным данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на 1 января 2023 года в системе уголовно-исполнительных учреждений находилось 433 тысячи человек. Ссылаясь на эти цифры, депутат отметила: «Мы достигли исторического минимума числа осужденных, около 400 тысяч, что ранее не имело места».

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