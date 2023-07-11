Госдума поддержала отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2022 год

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
По данным отчета, доходы фонда в 2022 году составили 2,919 трлн рублей, или 105,1% от общего объема доходов, предусмотренных бюджетом ФОМС. Расходы составили 2,797 трлн рублей, или 99,4% от планируемых расходов. Таким образом, фонд имеет профицит в размере около 122,356 млрд рублей. Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин, выступая перед депутатами, пишет ТАСС.
В течение отчетного года из федерального бюджета в ФОМС поступило 47,501 млрд рублей для компенсации снижения доходов фонда, вызванного установленными низкими ставками страховых взносов на обязательное медицинское страхование для определенных категорий плательщиков. Это на 33,9% больше, чем в предыдущем периоде.
Также в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году из федерального бюджета было направлено 148,210 млрд рублей для компенсации выпадающих доходов.
Как и в предыдущем году, ФОМС получил трансферт из федерального бюджета на финансирование медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках проекта «Здравоохранение». Объем этого трансферта составил 140 млрд рублей.
Также был осуществлен межбюджетный трансферт в размере 121,325 млрд рублей для покрытия нестраховых расходов, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. На финансирование обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионах Российской Федерации в 2022 году из бюджета ФОМС были выделены субвенции в размере 2,461 трлн рублей, что на 8,1% больше, чем в 2021 году, и составляет 100% от утвержденного объема.
На высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в программу ОМС и оказываемую государственными учреждениями, было направлено 109,917 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем в 2021 году. На высокотехнологичную медпомощь, предоставляемую частными медицинскими организациями гражданам Российской Федерации, было выделено 2,599 млрд рублей.
Также бюджет ФОМС израсходовал 836,342 млн рублей на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца.