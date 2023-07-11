Госдума поддержала отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2022 год

Также был осуществлен межбюджетный трансферт в размере 121,325 млрд рублей для покрытия нестраховых расходов, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. На финансирование обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионах Российской Федерации в 2022 году из бюджета ФОМС были выделены субвенции в размере 2,461 трлн рублей, что на 8,1% больше, чем в 2021 году, и составляет 100% от утвержденного объема.