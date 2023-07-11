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Бизнесмены Тюмени срочно избавляются от автомоек

11 июля 2023, 10:22
Фото: 1MI
Местные бизнесмены распродают автомойки. За последний месяц появилось 11 предложений в сегментах «эконом» и премиального detailing.

По данным сайта Avito, в Тюмени стоимость автомоек составляет от 700 тысяч рублей до 6 млн. Некоторые из них работают более 10 лет. Стоит отметить, что владельцы менее охотно расстаются с бизнесом для мойки грузовых машин. Больше всего предложений в сфере премиальных автомоек.

В объявлениях некоторые бизнесмены указывают, что хотят вложить деньги в другой бизнес. Некоторые из них решились на продажу автомоек из-за дорогой автохимии, в частности возникают проблемы с доставкой иностранной полироли.

В 2022 году владельцы автобизнеса существенно увеличили свои доходы. Цены на автомобили и послепродажное обслуживание выросли в 1,5 — 2 раза.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили парк такси, состоящий из десяти автомобилей. За шесть Kia Cerato, три Hyundai Solaris и один Kia Rio хотят выручить 18 миллионов рублей.

В Тюмени выставлен на продажу за 1 миллиард рублей бизнес-центр
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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