Бизнесмены Тюмени срочно избавляются от автомоек

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По данным сайта Avito, в Тюмени стоимость автомоек составляет от 700 тысяч рублей до 6 млн. Некоторые из них работают более 10 лет. Стоит отметить, что владельцы менее охотно расстаются с бизнесом для мойки грузовых машин. Больше всего предложений в сфере премиальных автомоек.
В объявлениях некоторые бизнесмены указывают, что хотят вложить деньги в другой бизнес. Некоторые из них решились на продажу автомоек из-за дорогой автохимии, в частности возникают проблемы с доставкой иностранной полироли.
В 2022 году владельцы автобизнеса существенно увеличили свои доходы. Цены на автомобили и послепродажное обслуживание выросли в 1,5 — 2 раза.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили парк такси, состоящий из десяти автомобилей. За шесть Kia Cerato, три Hyundai Solaris и один Kia Rio хотят выручить 18 миллионов рублей.