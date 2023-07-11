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Беременную тюменскую звезду шоу «Мужское/Женское» лишили родительских прав

11 июля 2023, 11:19
Фото: 1MI
Исетский районный суд лишил родительских прав на малолетних детей девушку, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности.

Ранее она участвовала в выпуске ТВ-программы «Мужское Женское», в котором бабушка детей Ольга Нохрина потребовала отдать ей внуков.

«Как установлено в ходе рассмотрения дела, ответчица снова вышла замуж и завела новую семью. В настоящее время находится на 8 месяце беременности. Со своими детьми она так и не поддерживает связь, не оплачивает алименты, за что привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата алиментов)», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

Её дети живут сейчас с бабушкой. На шоу пожилая женщина сообщала, что родители малышей, которым исполнилось 2 и 3 года, свои родительские обязанности не исполняют и много пьют. В июне другим решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Мама задолжала детям около 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» отмечал, что в апреле многодетную мать из Тюменской области лишили родительских прав из-за пьянства.

Тюменская семья попала на шоу «Мужское/Женское» на Первом канале
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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