Беременную тюменскую звезду шоу «Мужское/Женское» лишили родительских прав

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ранее она участвовала в выпуске ТВ-программы «Мужское Женское», в котором бабушка детей Ольга Нохрина потребовала отдать ей внуков.
«Как установлено в ходе рассмотрения дела, ответчица снова вышла замуж и завела новую семью. В настоящее время находится на 8 месяце беременности. Со своими детьми она так и не поддерживает связь, не оплачивает алименты, за что привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата алиментов)», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
Её дети живут сейчас с бабушкой. На шоу пожилая женщина сообщала, что родители малышей, которым исполнилось 2 и 3 года, свои родительские обязанности не исполняют и много пьют. В июне другим решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Мама задолжала детям около 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» отмечал, что в апреле многодетную мать из Тюменской области лишили родительских прав из-за пьянства.