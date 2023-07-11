Беременную тюменскую звезду шоу «Мужское/Женское» лишили родительских прав

Её дети живут сейчас с бабушкой. На шоу пожилая женщина сообщала, что родители малышей, которым исполнилось 2 и 3 года, свои родительские обязанности не исполняют и много пьют. В июне другим решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Мама задолжала детям около 300 тысяч рублей.