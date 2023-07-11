Бабушка vs детский омбудсмен. Тоболячка недовольна работой Андрея Степанова

Однако этот ответ Елену Осинцеву не удовлетворил. Дело в том, что она оспорила решение суда, после которого с нее сняли полномочия опекуна. Также Елена получила документ, доказывающий, что она может являться удочерителем. А решение о том, что у девочки и бабушки нет эмоциональной связи она оспорила в московской Федерации Судебных Экспертов. Не хватает лишь одного — документа о том, что между бабушкой и внучкой налажена связь.