Бабушка vs детский омбудсмен. Тоболячка недовольна работой Андрея Степанова

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Тоболячка Елена Осинцева больше года борется за общение со своей внучкой. Она уже прошла десятки инстанций и обращалась в уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову. Но его ответ бабушку не удовлетворил, сейчас она уверена, что омбудсмен не хочет решать ее проблему.
Елена Осинцева убеждена, что права ее внучки были нарушены, а состояние здоровья девочки во время проживания с другими опекунами ухудшается. Бабушка ведет борьбу, чтобы забрать девочку к себе — в четырехкомнатную квартиру.
«Детский омбудсмен Андрей Степанов в курсе о заболеваниях ребенка, о нарушениях прав ребенка. Он говорит о том, что девочке будет лучше в этой семье, где сожитель тети не известно какого социального статуса и с каким доходом. Причем в квартире, которая под ипотекой, где проживает 6 человек и там зарплата 32 тысячи на всю семью. А я предоставила документы о том, что у меня четырехкомнатная квартира (75 кв.м) в единоличной собственности и благоустроенный дом (80 кв.м) в совместной собственности с мужем (дедушкой девочки)», — негодует Осинцева.
Елена, обращаясь к Андрею Степанову, желала получить рекомендации по урегулированию взаимоотношений с близким окружением ребенка. Ведь Осинцеву к девочке не подпускают родственники со стороны ее погибшей матери. Источник редакции сообщал, что нежелание общаться с Осинцевой мотивированно тем, что сын Елены, как установил суд, убил маму девочки. Сам он приходятся ребенку отцом.
На запрос обеспокоенной бабушки Андрей Степанов ответил, что урегулирование этих отношений должно происходить в судебном порядке, а сам омбудсмен не имеет компетенций трактовать или выражать несогласие с решением суда. А по решению этого органа государственной власти Елена сейчас не может быть опекуном для девочки.
«По истечении двух месяцев психологическое заключение об установлении эмоционального и психологического контакта с Еленой Осинцевой не было представлено. Исходя из психологического заключения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска следует, что контак между бабушкой и внучкой не налажен», — отвечает Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Он порекомендовал Елене обратиться к квалифицированному психологу и соблюдать его рекомендации, чтобы выстроить конструктивные взаимоотношения с окружением ребенка, что поспособствует постепенному налаживания контакта с девочкой. После этого можно будет вновь попытаться попасть в число опекунов ребенка.
Однако этот ответ Елену Осинцеву не удовлетворил. Дело в том, что она оспорила решение суда, после которого с нее сняли полномочия опекуна. Также Елена получила документ, доказывающий, что она может являться удочерителем. А решение о том, что у девочки и бабушки нет эмоциональной связи она оспорила в московской Федерации Судебных Экспертов. Не хватает лишь одного — документа о том, что между бабушкой и внучкой налажена связь.
«Но мне запрещают общаться с ребенком. И что делать? Все мои финансовые документы представлены в отдел опеки и и подтвержден заключением о том, что мой доход значительно выше прожиточного минимума даже с учетом совместного проживания с ребенком. Когда услышу от уполномоченного по правам ребенка правдивый анализ ситуации? Почему ему никто не может донести информацию о том, что я всего лишь любящая бабушка и не должна отвечать за действия сына. Хотя и действия сына сейчас обжалуются в вышестоящих судах», — продолжает негодовать Елена Осинцева.
Однако сейчас Андрей Степанов на эту претензию ответить не может — он ушел в отпуск. Об этом изданию сообщили на горячей линии омбудсмена.
Елена Осинцева может написать новое обращение, прикрепив к нему заверенные документы о том, что былые решения оспорены и оснований препятствовать ее общению с внучкой нет. Однако для этого нужно дождаться окончания судебной тяжбы, где Елена оспаривает приказ органов опеки, запретивших ей быть опекуном для девочки. Заседания по этому делу еще ведутся.