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Бабушка vs детский омбудсмен. Тоболячка недовольна работой Андрея Степанова

11 июля 2023, 08:55
Фото: 1MI
конфликт бабушки и чиновника завершится в суде

Тобольская бабушка пожаловалась на работу детского омбудсмена Андрея Степанова

Поводом для конфликта стало здоровье внучки.
Сюжет
Дети

Тоболячка Елена Осинцева больше года борется за общение со своей внучкой. Она уже прошла десятки инстанций и обращалась в уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову. Но его ответ бабушку не удовлетворил, сейчас она уверена, что омбудсмен не хочет решать ее проблему.

«Почему они, а не я?»

Елена Осинцева убеждена, что права ее внучки были нарушены, а состояние здоровья девочки во время проживания с другими опекунами ухудшается. Бабушка ведет борьбу, чтобы забрать девочку к себе — в четырехкомнатную квартиру.

«Детский омбудсмен Андрей Степанов в курсе о заболеваниях ребенка, о нарушениях прав ребенка. Он говорит о том, что девочке будет лучше в этой семье, где сожитель тети не известно какого социального статуса и с каким доходом. Причем в квартире, которая под ипотекой, где проживает 6 человек и там зарплата 32 тысячи на всю семью. А я предоставила документы о том, что у меня четырехкомнатная квартира (75 кв.м) в единоличной собственности и благоустроенный дом (80 кв.м) в совместной собственности с мужем (дедушкой девочки)», — негодует Осинцева.

Елена, обращаясь к Андрею Степанову, желала получить рекомендации по урегулированию взаимоотношений с близким окружением ребенка. Ведь Осинцеву к девочке не подпускают родственники со стороны ее погибшей матери. Источник редакции сообщал, что нежелание общаться с Осинцевой мотивированно тем, что сын Елены, как установил суд, убил маму девочки. Сам он приходятся ребенку отцом.

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«Решение суда — закон»

На запрос обеспокоенной бабушки Андрей Степанов ответил, что урегулирование этих отношений должно происходить в судебном порядке, а сам омбудсмен не имеет компетенций трактовать или выражать несогласие с решением суда. А по решению этого органа государственной власти Елена сейчас не может быть опекуном для девочки.

«По истечении двух месяцев психологическое заключение об установлении эмоционального и психологического контакта с Еленой Осинцевой не было представлено. Исходя из психологического заключения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска следует, что контак между бабушкой и внучкой не налажен», — отвечает Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Он порекомендовал Елене обратиться к квалифицированному психологу и соблюдать его рекомендации, чтобы выстроить конструктивные взаимоотношения с окружением ребенка, что поспособствует постепенному налаживания контакта с девочкой. После этого можно будет вновь попытаться попасть в число опекунов ребенка.

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«Требую конструктива!»

Однако этот ответ Елену Осинцеву не удовлетворил. Дело в том, что она оспорила решение суда, после которого с нее сняли полномочия опекуна. Также Елена получила документ, доказывающий, что она может являться удочерителем. А решение о том, что у девочки и бабушки нет эмоциональной связи она оспорила в московской Федерации Судебных Экспертов. Не хватает лишь одного — документа о том, что между бабушкой и внучкой налажена связь.

«Но мне запрещают общаться с ребенком. И что делать? Все мои финансовые документы представлены в отдел опеки и и подтвержден заключением о том, что мой доход значительно выше прожиточного минимума даже с учетом совместного проживания с ребенком. Когда услышу от уполномоченного по правам ребенка правдивый анализ ситуации? Почему ему никто не может донести информацию о том, что я всего лишь любящая бабушка и не должна отвечать за действия сына. Хотя и действия сына сейчас обжалуются в вышестоящих судах», — продолжает негодовать Елена Осинцева.

Однако сейчас Андрей Степанов на эту претензию ответить не может — он ушел в отпуск. Об этом изданию сообщили на горячей линии омбудсмена.

Елена Осинцева может написать новое обращение, прикрепив к нему заверенные документы о том, что былые решения оспорены и оснований препятствовать ее общению с внучкой нет. Однако для этого нужно дождаться окончания судебной тяжбы, где Елена оспаривает приказ органов опеки, запретивших ей быть опекуном для девочки. Заседания по этому делу еще ведутся.

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#Алиса Вернер#Дети#Происшествия#Тюменская область#Тобольск#Жалоба#Общество
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