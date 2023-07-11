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Археологи обнаружили под землёй старинные здания в Тюменской области

11 июля 2023, 14:15
Фото: 1MI
В ходе проведения работ по обустройству Александровского сада археологи обнаружили здания 17 — 18 века под слоем земли.

В социальной сети Вконтакте проекта «Тобольск настоящий» сообщили, что у одной из обнаруженных старинных усадеб археологи нашли много интересного. Правда, для этого им пришлось опуститься на 2 метра. Например, фрагмент горшка, топор с рукояткой, изразцы для печей.

На картах 18 века содержалась информация, что на месте Александровского сада жили люди, которые использовали китайский и европейский фарфор, носили кожаную обувь. Однако раньше этому не было подтверждения, а теперь благодаря проведённым раскопкам стало известно, что не только деревья и Александровская часовня являются достопримечательностями этого места.

Программа развития городской среды «Тобольск настоящий» направлена на развитие исторического центра Сибири до 2023 года: таких направлений, как туризм, благоустройство парков и скверов, проведение встреч с жителями и опросов мнений.

Ранее «Наш город» писал, что мужчина решил вернуться из Москвы в Тобольск пешком, потому что у него нет средств добраться на родину другими способами.

Тоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешком
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#Елена Чебоксарова#Археология#Тобольск#Тюменская область#Общество#Тюменцы
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