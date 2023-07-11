Археологи обнаружили под землёй старинные здания в Тюменской области

На картах 18 века содержалась информация, что на месте Александровского сада жили люди, которые использовали китайский и европейский фарфор, носили кожаную обувь. Однако раньше этому не было подтверждения, а теперь благодаря проведённым раскопкам стало известно, что не только деревья и Александровская часовня являются достопримечательностями этого места.