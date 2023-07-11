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Адское пекло: сегодня воздух в Тюмени прогреется до + 38 градусов

11 июля 2023, 01:10
Фото: 1MI
К обеду город накроет настоящее пекло.

С утра в областной столице ожидается + 26 градусов.

В дневные часы виртуальные синоптики прогнозируют + 36 градусов, по комфортности будет ощущаться как + 38. Вечером жара сохранится — обещают + 34 градуса, правда, по сервису «Яндекс. Погода», небо затянется облаками.

В течение дня ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 2 -3 м/с. В вечерние часы он сменит направление на юго-восточное.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки + 25 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что вскоре июльская жара закончится, похолодание придет в Тюмень в субботу: ожидается +18 градусов, северный веиер с порывами до 10 м/с, возможен дождь.

Похолодание ожидается в Тюмени только к концу недели
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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Жара#Лето#Общество#Тюменцы
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