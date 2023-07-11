Адское пекло: сегодня воздух в Тюмени прогреется до + 38 градусов

Posted Сегодня, 01:10
Published Сегодня, 01:10
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
С утра в областной столице ожидается + 26 градусов.
В дневные часы виртуальные синоптики прогнозируют + 36 градусов, по комфортности будет ощущаться как + 38. Вечером жара сохранится — обещают + 34 градуса, правда, по сервису «Яндекс. Погода», небо затянется облаками.
В течение дня ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 2 -3 м/с. В вечерние часы он сменит направление на юго-восточное.
Ночью столбики термометров опустятся до отметки + 25 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что вскоре июльская жара закончится, похолодание придет в Тюмень в субботу: ожидается +18 градусов, северный веиер с порывами до 10 м/с, возможен дождь.