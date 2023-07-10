Водитель грузовика и мотоциклист подрались у кольца на улице Ямской

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Всё произошло на улице Ямской около съезда с кольца перед светофором.
«Сегодня один на мотоцикле, не знающий ПДД. Летел как на ракете по второстепенной решив, что я его подрезал», сообщил подписчик паблика ВК «ЧС Тюмень».
В результате конфликта мотоциклист ударил кулаком по зеркалу заднего виде «Газели». Горожане отмечают, что теперь по тюменским дорогам нужно ездить с регистратором.
«Уважающий себя мотоциклист никогда так не сделает!», — сообщил тюменец Александр К.
Ранее «Наш город» отмечал в Тюмени полиция ищет мужчину, напавшего на девушку в Европейском квартале в Заречном микрорайоне. Какой мотив был у него — неизвестно, её сумку он не забрал.