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Водитель грузовика и мотоциклист подрались у кольца на улице Ямской

10 июля 2023, 17:04
Фото: 1MI
В областной столице между водителем «Газели» и мотоциклистом произошел конфликт. В результате произошло ДТП, у машины повреждено левое зеркало заднего вида.
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Всё произошло на улице Ямской около съезда с кольца перед светофором.

«Сегодня один на мотоцикле, не знающий ПДД. Летел как на ракете по второстепенной решив, что я его подрезал», сообщил подписчик паблика ВК «ЧС Тюмень».

В результате конфликта мотоциклист ударил кулаком по зеркалу заднего виде «Газели». Горожане отмечают, что теперь по тюменским дорогам нужно ездить с регистратором.

«Уважающий себя мотоциклист никогда так не сделает!», — сообщил тюменец Александр К.

Ранее «Наш город» отмечал в Тюмени полиция ищет мужчину, напавшего на девушку в Европейском квартале в Заречном микрорайоне. Какой мотив был у него — неизвестно, её сумку он не забрал.

В Тюменском районе в ходе конфликта умер 27-летний мужчина
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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