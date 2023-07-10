В жаркие дни тюменцы стали расходовать больше воды

Интересно, что по расчетам Всемирной организации здравоохранения, необходимый жизненный минимум для питья и гигиены человека составляет 20 литров в день. Россия входит в число стран, жители которых больше всего расходуют воды — более 250 литров в день. Столько же воды потребляют в Канаде, США, Японии, Австралии и Швейцарии. Менее 130 литров в день расходуют жители Германии, Нидерландов, Бельгии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехии. А в африканских странах, расположенных южнее Сахары на одного жителя приходится менее 50 литров в день.