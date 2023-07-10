В жаркие дни тюменцы стали расходовать больше воды

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Так, если среднегодовая подача воды 175-180 тысяч кубических метров в сутки, то в жаркие летние дни она увеличивается до 200 тысяч кубометров.
«У 80 процентов наших абонентов установлены приборы учета воды, и чтобы счет за воду не стал неприятным сюрпризом, нужно постараться даже в такие жаркие дни соблюдать простые правила водосбережения. Распространенная ошибка — это не выключать воду, когда вы чистите зубы, бреетесь или намыливаетесь. Каждые полторы минуты из крана вытекает 10 литров воды. На мытье рук сэкономить сложнее, однако можно установить на кран аэратор, смешивающий воду с воздухом», — советует коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Эксперты не рекомендуют поливать растения в жару. Влага на солнце быстро испаряется, таким образом садоводы не только потратят больше воды, но и рискуют обжечь листья.
Интересно, что по расчетам Всемирной организации здравоохранения, необходимый жизненный минимум для питья и гигиены человека составляет 20 литров в день. Россия входит в число стран, жители которых больше всего расходуют воды — более 250 литров в день. Столько же воды потребляют в Канаде, США, Японии, Австралии и Швейцарии. Менее 130 литров в день расходуют жители Германии, Нидерландов, Бельгии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехии. А в африканских странах, расположенных южнее Сахары на одного жителя приходится менее 50 литров в день.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.