В Тюмени уже сутки ищут молодого парня

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Мужчина был одет в серую олимпийку, бордовую футболку, тёмные брюки. На вид ему около 25 лет, Владимир худощавого телосложения, стрижка короткая.
Если вы его видели, позвоните по телефону +7 (3452) 79-41-64 — ОП №8 г. Тюмени. Стоит отметить, что с начала месяца в Тюменской области были найдены 3 человека, среди них 9-летний ребёнок.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе завершились поиски пропавшего 3 июля мужчины 1972 года рождения. К сожалению, он погиб. О причинах его смерти не сообщается, однако ранее мы писали, что 51-летнему тюменцу требовалась медицинская помощь.