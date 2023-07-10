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В Тюмени уже сутки ищут молодого парня

10 июля 2023, 16:46
Фото: Белая сова
Поисковый отряд «Белая Сова» сообщает о розыске жителя Тюмени Владимира Дягилева, 1996 г. р.

Мужчина был одет в серую олимпийку, бордовую футболку, тёмные брюки. На вид ему около 25 лет, Владимир худощавого телосложения, стрижка короткая.

Если вы его видели, позвоните по телефону +7 (3452) 79-41-64 — ОП №8 г. Тюмени. Стоит отметить, что с начала месяца в Тюменской области были найдены 3 человека, среди них 9-летний ребёнок.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе завершились поиски пропавшего 3 июля мужчины 1972 года рождения. К сожалению, он погиб. О причинах его смерти не сообщается, однако ранее мы писали, что 51-летнему тюменцу требовалась медицинская помощь.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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