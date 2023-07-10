В Корпорации МСП рассказали о плюсах офсетных договоров

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:08
Часть этих средств предприниматели смогли привлечь в рамках льготных программ кредитования Правительства РФ и Корпорации МСП, пишет ТАСС.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что благодаря офсетным договорам госкомпании могут рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах.
«Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — добавил Исаевич.
Самый крупный из офсетных договоров с МСП-поставщиком, на 2,4 млрд рублей, заключен группой «Интер РАО». Договор предусматривает выпуск и поставку огнестойкого турбинного масла. Данное масло, которое ранее приобреталось в США и Великобритании, теперь будет производиться в Тульской области.
Офсетным договором сроком на пять лет предусмотрена поставка бурильных труб, которые ранее привозили из Швеции, Канады и Китая. Его заключила компания «Росгео». Теперь указанную продукцию будут выпускать в Оренбургской области.
РЖД, в свою очередь, подписали двухлетний офсетный договор на поставку средств малой механизации. Сумма договора — 99,5 млн рублей. Производство расположится на территории Челябинской области.
Первый офсетный договор на сумму 120 млн рублей заключило ООО «Автодор — Платные Дороги». Предприятие рассчитывает наладить в Подмосковье производство транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.
Как указали в Корпорации МСП, в настоящее время утверждено 10 таких программ, при этом их запуск планируют еще более 20 заказчиков. Через цифровую платформу МСП.РФ поступило свыше 130 заявок на участие в «выращивании».
12 ноября прошлого года по предложению Минэкономразвития в законную силу вступили изменения в 223-ФЗ, которые дали старт реализации программ «выращивания» и уточнили возможность заключения офсетных договоров.
Офсетные договоры позволяют малому или среднему предприятию вкладывать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы является Корпорация МСП.