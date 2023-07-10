В Корпорации МСП рассказали о плюсах офсетных договоров

Офсетные договоры позволяют малому или среднему предприятию вкладывать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы является Корпорация МСП.