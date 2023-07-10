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УСТЭК досрочно завершила реконструкцию участка трубопровода по улице Мельникайте

10 июля 2023, 04:53
Фото: УСТЭК

УСТЭК досрочно завершила реконструкцию участка трубопровода по улице Мельникайте

За летнюю ремонтную кампанию УСТЭК проведет реконструкцию 14 объектов общей протяженностью около 3 километров.
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Тюмень

На сегодняшний день работы ведутся на 13 объектах, 3 из них завершены раньше запланированного срока.

«На 100% выполнена линейная часть работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети по улице Мельникайте в ППУ изоляции диаметром 700, полностью завершены сварочные работы. По графику завершить работы планировалось в конце июля, но уже в начале месяца работы по монтажу трубопровода были закончены. Тепловая сеть здесь была проложена в 1980 году. Проведенные работы по реконструкции трубопровода повысят надежность теплоснабжения у жителей районов Маяка и Дома обороны, Червишевского и Московского трактов», — сообщил заместитель директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.

До конца месяца планируется завершить работы по реконструкции участков трубопроводов на улицах Пермякова и Холодильной.

#Валентина Бурнашева#Общество#УСТЭК#Тюмень#Тюменская область
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