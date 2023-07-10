nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Изображение материала

Тюменцы обсуждают разгон отдыхающих танком на Андреевском озере

10 июля 2023, 15:12
Фото: Подписчик "Нашего города"
Подписчики «Нашего города» отреагировали на новость о танке около озера Андреевское. Читатели разделились на два лагеря, одни выступили «за» ограничения на пляже, другие резко против.

Напомним, сегодня паблики Тюмени заполонили фото и видео танка на Андреевском озере. Тяжелая бронетехника каталась между отдыхающими, среди которых были и дети. Таким образом военные прокладывали трассу для будущих учений, сообщили в ТВВИКУ. А гражданских людей там и вовсе быть не должно, считают военные.

Большинство тюменцев негативно отреагировали на действия военных. Они полагают, что необходимости использовать танк для разгона отдыхающих не было.

«Поставьте забор, охрану? В чём проблема, или военные не знают как обустроить полигон, лагерь и т. д.?», — заметил тюменец Сергей в Telegram-канале «Наш город».
«Какое-либо ограничение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования является незаконным и карается административным штрафом», — напомнил пользователь с ником Rister.
Военные территории по-другому наверное должны быть охраняемы? Не так ли?
Забор, камеры, рвы, противопожарные полосы», — пишет Дмитрий Один.

Другие тюменцы поддержали военных. Они выполняют тяжелую работу, а раз запрещено посещать Андреевское озеро, то и поддержали заперт на посещение пляжа у озера.

«Там знак „Стоп“. Если запрещено, значит нельзя», — сообщила подписчица Telegram-канала.
«Мужики адской работой занимаются. Вам подарок сделали, поехали купаться да ещё и танчик вживую дали поглядеть. Поддержали бы лучше», — отметил подписчик в Telegram-канале «Наш город» Omen.

Стоит отметить, что ранее тюменцы могли спокойно отдыхать около озера и никто их с пляжа не выгонял. Теперь купаться здесь запрещено.

«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Военные
Подпишитесь
«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
Сегодня, 07:27
«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки
Сегодня, 10:46
Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске
Сегодня, 10:25
Тюменка пожаловалась на мастурбирующего эксгибициониста в Гагаринском парке
Сегодня, 01:42
Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации
Сегодня, 08:05
Тюменским застройщикам не хватает земель для строительства
Сегодня, 04:16