Тюменцы обсуждают разгон отдыхающих танком на Андреевском озере

Напомним, сегодня паблики Тюмени заполонили фото и видео танка на Андреевском озере. Тяжелая бронетехника каталась между отдыхающими, среди которых были и дети. Таким образом военные прокладывали трассу для будущих учений, сообщили в ТВВИКУ. А гражданских людей там и вовсе быть не должно, считают военные.