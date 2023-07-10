Тюменцы обсуждают разгон отдыхающих танком на Андреевском озере

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Напомним, сегодня паблики Тюмени заполонили фото и видео танка на Андреевском озере. Тяжелая бронетехника каталась между отдыхающими, среди которых были и дети. Таким образом военные прокладывали трассу для будущих учений, сообщили в ТВВИКУ. А гражданских людей там и вовсе быть не должно, считают военные.
Большинство тюменцев негативно отреагировали на действия военных. Они полагают, что необходимости использовать танк для разгона отдыхающих не было.
«Поставьте забор, охрану? В чём проблема, или военные не знают как обустроить полигон, лагерь и т. д.?», — заметил тюменец Сергей в Telegram-канале «Наш город».
«Какое-либо ограничение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования является незаконным и карается административным штрафом», — напомнил пользователь с ником Rister.
Военные территории по-другому наверное должны быть охраняемы? Не так ли?
Забор, камеры, рвы, противопожарные полосы», — пишет Дмитрий Один.
Другие тюменцы поддержали военных. Они выполняют тяжелую работу, а раз запрещено посещать Андреевское озеро, то и поддержали заперт на посещение пляжа у озера.
«Там знак „Стоп“. Если запрещено, значит нельзя», — сообщила подписчица Telegram-канала.
«Мужики адской работой занимаются. Вам подарок сделали, поехали купаться да ещё и танчик вживую дали поглядеть. Поддержали бы лучше», — отметил подписчик в Telegram-канале «Наш город» Omen.
Стоит отметить, что ранее тюменцы могли спокойно отдыхать около озера и никто их с пляжа не выгонял. Теперь купаться здесь запрещено.