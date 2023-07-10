Тюменский завод Danone выпустит «Активиа» под новым брендом

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Updated Сегодня, 14:36
По данным пресс-службы компании, это сделано для локализации международного бренда.
«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда „Активиа“ под новым названием „Актибио“ на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки», — говорится в сообщении.
Содержание продукта и его состав пока не изменится. Напомним, что Danone имеет свой завод и в Тюменской области. В марте компания сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, но прекращает остальные связи с РФ.
В 2020 году Danone стала реализовывать инвестпроект предусматривающий реконструкцию цеха сушки. Она владеет Ялуторовским молочным заводом, и вложила 453 млн рублей в реконструкцию цеха сушки. Согласно проекту, на заводе предусмотрена не только модернизация оборудования. Ввод производства предоставит возможность тюменским производителям сырья решить вопрос с сезонным профицитом молока. Ялуторовский молочный завод компании Danone является одним из крупнейших предприятий в России. Его мощность переработки молока в сутки составляет до 1 тыс. тонн. Продукция в несколько российских регионов, а также в Казахстан.
Два года назад в Тюмени на площадке ГАУ Северного Зауралья состоялась деловая встреча делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) и представителей местных сельхозпредприятий. Владимир Чейметов познакомил гостей с инвестиционным потенциалом АПК Тюменской области. Он отметил, что завод Danon проект позволил снизить импорт сухого молока и решить проблему с сезонным профицитом молочной продукции. Кроме того, еще в начале 2000-х годов началось успешное сотрудничество по поставке в регион элитного французского скота мясной породы для формирования собственного племенного стада в регионе. Французские коровы прекрасно прижились в Сибири. На бирже контактов с французскими коллегами встретились представители ведущих аграрных компаний региона, среди которых ООО «Согласие», ООО «Бизон», ООО «Руском», ООО «ТМФ», ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», НИИСХ СЗ — филиал ТюмНЦ СО РАН, ООО КХ Дружба, ООО «Опеновское».