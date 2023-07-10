Тюменский завод Danone выпустит «Активиа» под новым брендом

Два года назад в Тюмени на площадке ГАУ Северного Зауралья состоялась деловая встреча делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) и представителей местных сельхозпредприятий. Владимир Чейметов познакомил гостей с инвестиционным потенциалом АПК Тюменской области. Он отметил, что завод Danon проект позволил снизить импорт сухого молока и решить проблему с сезонным профицитом молочной продукции. Кроме того, еще в начале 2000-х годов началось успешное сотрудничество по поставке в регион элитного французского скота мясной породы для формирования собственного племенного стада в регионе. Французские коровы прекрасно прижились в Сибири. На бирже контактов с французскими коллегами встретились представители ведущих аграрных компаний региона, среди которых ООО «Согласие», ООО «Бизон», ООО «Руском», ООО «ТМФ», ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», НИИСХ СЗ — филиал ТюмНЦ СО РАН, ООО КХ Дружба, ООО «Опеновское».