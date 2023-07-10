Тюменка ударила ножом в голову неприятному ей мужчине

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Находясь в частном доме села Шестаково, женщина лезвием ножа нанесла два удара своему знакомому: один был в голову, другой — в брюшную полость. Ножевые ранения повлекли за собой лёгкий вред здоровью потерпевшего. Причиной такого поступка стали неприязненные отношения между этими людьми, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.
Женщина признала вину и частично — гражданский иск в размере 50 тысяч рублей. Было принято решение взыскать с неё компенсацию в размере 10 тысяч рублей и назначить ей наказание в виде обязательных работ.
Обстоятельствами, смягчающими приговор, стали состояние здоровья подсудимой, а также тот факт, что она является матерью маленьких детей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка не захотела отпускать подвыпившего супруга к друзьям и ударила его ножом.