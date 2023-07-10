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Тюменка ударила ножом в голову неприятному ей мужчине

10 июля 2023, 07:48
Фото: 1MI

Женщина нанесла два удара ножом мужчине в Тюменской области

Тридцатипятилетнюю жительницу Заводоуковского района осудили за преступление, совершенное 3 января текущего года.
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Суд

Находясь в частном доме села Шестаково, женщина лезвием ножа нанесла два удара своему знакомому: один был в голову, другой — в брюшную полость. Ножевые ранения повлекли за собой лёгкий вред здоровью потерпевшего. Причиной такого поступка стали неприязненные отношения между этими людьми, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.

Женщина признала вину и частично — гражданский иск в размере 50 тысяч рублей. Было принято решение взыскать с неё компенсацию в размере 10 тысяч рублей и назначить ей наказание в виде обязательных работ.

Обстоятельствами, смягчающими приговор, стали состояние здоровья подсудимой, а также тот факт, что она является матерью маленьких детей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка не захотела отпускать подвыпившего супруга к друзьям и ударила его ножом.

Тюменка не захотела отпускать супруга погулять с друзьями и пырнула его ножом
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#Ножевые ранения#Заводоуковск#Суд#Тюменская область#Конфликт#Конфликты#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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