Тюменка ударила ножом в голову неприятному ей мужчине

Находясь в частном доме села Шестаково, женщина лезвием ножа нанесла два удара своему знакомому: один был в голову, другой — в брюшную полость. Ножевые ранения повлекли за собой лёгкий вред здоровью потерпевшего. Причиной такого поступка стали неприязненные отношения между этими людьми, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.