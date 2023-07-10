Психолог рассказала, как правильно просыпаться по будильнику и чувствовать бодрость

Собеседница издания заявила, что люди зачастую планируют вставать в несколько этапов, чтобы иметь возможность доспать в процессе. Особенно часто по 5–10 минут после сигнала будильника любят засыпать молодые люди — в возрасте, когда у них только формируются постоянные биологические ритмы.