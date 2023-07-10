Психолог рассказала, как правильно просыпаться по будильнику и чувствовать бодрость

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Как пишет NEWS.ru, люди часто планируют постепенный подъем, просыпаясь по будильнику и вновь засыпая. Однако врачи предупреждают, что такой график пробуждения не может быть обусловлен потребностью организма — скорее, это пагубная привычка.
Собеседница издания заявила, что люди зачастую планируют вставать в несколько этапов, чтобы иметь возможность доспать в процессе. Особенно часто по 5–10 минут после сигнала будильника любят засыпать молодые люди — в возрасте, когда у них только формируются постоянные биологические ритмы.
Но за эти несколько минут дополнительного сна человеку не удается полноценно отдохнуть, при этом его мозг начинает активно вырабатывать мелатонин. Итогом таких нарушенных процессов становится не ожидаемая бодрость, а, напротив, повышенная усталость и сонливость.