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Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Полиция проверяет тюменскую стримершу, избившую ребенка в прямом эфире

10 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ситуацию с угрозой ребёнку.

Из-за видео в соцсетях проведут проверку. Женщина угрожала ребенку расправой и тем, что выгоняет из дома.

«Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации размещено видео, на котором женщина угрожает ребенку расправой и выгоняет из дома. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня стало известно, что стримерша «Жади» обматерила своего сына. Горожане, которые присутствовали на эфире, опубликовали ролик в социальных сетях и потребовали привлечь к ответственности нерадивую мать.

#Александр Мязин
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