Полиция проверяет тюменскую стримершу, избившую ребенка в прямом эфире

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Из-за видео в соцсетях проведут проверку. Женщина угрожала ребенку расправой и тем, что выгоняет из дома.
«Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации размещено видео, на котором женщина угрожает ребенку расправой и выгоняет из дома. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Сегодня стало известно, что стримерша «Жади» обматерила своего сына. Горожане, которые присутствовали на эфире, опубликовали ролик в социальных сетях и потребовали привлечь к ответственности нерадивую мать.