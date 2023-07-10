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Похолодание ожидается в Тюмени только к концу недели

10 июля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Похолодание в областной столице ожидается только к концу недели. Синоптики обещают в городе днё до + 18 градусов.

По данным Гисметео, 15 июля в Тюмени ожидается похолодание. В субботу день будет пасмурным, возможен небольшой дождь. Северный ветер с порывами до 10 метров в секунду снизит температуру воздуха на 8 градусов. Влажность прогнозируется в районе 68%.

С середины июля синоптики не ожидают жаркой погоды, температура воздуха днём приблизится к отметке + 25 градусов. Влажность снизится до 50%.

Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе 11 и 12 июля в Тюмени воздух разогреется до + 38 градусов. В отдельных районах возможно настоящее пекло до + 40. Сильный ветер повысит опасность пожаров, его порывы могут достигать 11 м/с. Существенных осадков синоптики пока не ожидают.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Температура
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