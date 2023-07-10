Похолодание ожидается в Тюмени только к концу недели

Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе 11 и 12 июля в Тюмени воздух разогреется до + 38 градусов. В отдельных районах возможно настоящее пекло до + 40. Сильный ветер повысит опасность пожаров, его порывы могут достигать 11 м/с. Существенных осадков синоптики пока не ожидают.