Похолодание ожидается в Тюмени только к концу недели

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По данным Гисметео, 15 июля в Тюмени ожидается похолодание. В субботу день будет пасмурным, возможен небольшой дождь. Северный ветер с порывами до 10 метров в секунду снизит температуру воздуха на 8 градусов. Влажность прогнозируется в районе 68%.
С середины июля синоптики не ожидают жаркой погоды, температура воздуха днём приблизится к отметке + 25 градусов. Влажность снизится до 50%.
Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе 11 и 12 июля в Тюмени воздух разогреется до + 38 градусов. В отдельных районах возможно настоящее пекло до + 40. Сильный ветер повысит опасность пожаров, его порывы могут достигать 11 м/с. Существенных осадков синоптики пока не ожидают.