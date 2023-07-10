Организаторы премии «КонТЭКст» продлили прием заявок до 30 августа

В 2023 году критерии оценки коммуникационной деятельности предприятий предусмотрены по таким дополнительным показателям, как влияние на экономические показатели компании, активность в информпространстве, оперативность публикации сообщений в СМИ, соцсетях, телеграм-каналах, а также профессионализм при взаимодействии с представителями медиасферы.