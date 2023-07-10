Организаторы премии «КонТЭКст» продлили прием заявок до 30 августа

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Премия «КонТЭКст» проводится уже четырнадцать лет подряд. В подготовке и проведении конкурса принимают участие различные государственные ведомства, крупнейшие ассоциации в промышленном секторе и ТЭК, профессиональные структуры и представители бизнеса. Официальными информационными партнерами премии выступают медиахолдинг 1MI и НиК, пишет gorod55.ru.
Главная задача мероприятия состоит в содействии стратегическому развитию коммуникационной деятельности в промышленности и энергетике. Кроме того, конкурс помогает реализовать энергетические и экономические стратегии государства. Организаторы «КонТЭКста» принимают заявки от промышленных компаний, предприятий из сектора энергетического машиностроения, ТЭК, атомной и других отраслей.
В 2023 году критерии оценки коммуникационной деятельности предприятий предусмотрены по таким дополнительным показателям, как влияние на экономические показатели компании, активность в информпространстве, оперативность публикации сообщений в СМИ, соцсетях, телеграм-каналах, а также профессионализм при взаимодействии с представителями медиасферы.
Перед тем как наградить лауреатов премии, организаторы проведут день открытых презентаций. Это мероприятие включено в шорт-лист конкурса. За лучшую презентацию предусмотрен отдельный приз.
Для поддержки талантливых журналистов, которые готовят и выпускают материалы в области развития ТЭК и промышленности, организаторы по традиции проведут конкурс. Принять участие в нем смогут представители отраслевых, федеральных и региональных СМИ.
Оценивать работы участников будут эксперты в области PR и массмедиа, а также сотрудники пресс-служб, госпредприятий, представители предпринимательской среды, государственных ведомств, СМИ и общественных организаций.
Более пятисот компаний приняло участие в премии «КонТЭКст» за весь период проведения конкурса. Чтобы стать участником, нужно направить заявку организаторам на официальном сайте премии или направить ее оргкомитету на электронную почту [email protected].