Огромный логистический центр «Вайлдберриз» построят в Тюмени

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В проект планируется вложить до 11 млрд рублей (ранее сообщалось об инвестициях в 8 млрд). Будет создано почти 8 тысяч рабочих мест, об этом сообщил глава департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
Напомним, что в почти год назад состоялись переговоры по строительству логистического центра с генеральным директором компании «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Организация видит в Тюмени большие возможности для роста продаж. Эксперты рассчитывают на развитие в Тюменской области малого и среднего бизнеса.
Два года назад в Тюмени открыли временный распределительный центр компании открыли.
В апреле тюменский Роспотребнадзор рекомендовал гражданам подавать претензии и иски на Wildberries. В ведомстве отмечают, что в последнее время число обращений в ведомство увеличилось. Речь идёт о взимании с клиентов платы за возврат некачественных товаров. В управление стали часто поступать обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО «Вайлдберриз» с письменной претензией», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тюменской области. Покупателям за возврат некачественных товаров платить не нужно. В феврале тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщали об остановке начисления штрафов. Из-за этого некоторые пункты люди прекращали свою работу. В региональном отделении Опоры России не могли ответить изданию, были ли в Тюмени встречи с владельцами ПВЗ. Ранее о них сообщили в пресс-службе Wildberries.
Штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты.