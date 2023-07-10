nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Изображение материала

Огромный логистический центр «Вайлдберриз» построят в Тюмени

10 июля 2023, 12:52
Фото: 1MI

Тюменский логистический центр «Вайлдберриз» построят на Московском тракте

Для логистического центра «Вайлдберриз» выделили участок на Московском тракте. В данный момент идёт работа по оформлению участка.

В проект планируется вложить до 11 млрд рублей (ранее сообщалось об инвестициях в 8 млрд). Будет создано почти 8 тысяч рабочих мест, об этом сообщил глава департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Напомним, что в почти год назад состоялись переговоры по строительству логистического центра с генеральным директором компании «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Организация видит в Тюмени большие возможности для роста продаж. Эксперты рассчитывают на развитие в Тюменской области малого и среднего бизнеса.

Два года назад в Тюмени открыли временный распределительный центр компании открыли.

В апреле тюменский Роспотребнадзор рекомендовал гражданам подавать претензии и иски на Wildberries. В ведомстве отмечают, что в последнее время число обращений в ведомство увеличилось. Речь идёт о взимании с клиентов платы за возврат некачественных товаров. В управление стали часто поступать обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО «Вайлдберриз» с письменной претензией», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тюменской области. Покупателям за возврат некачественных товаров платить не нужно. В феврале тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщали об остановке начисления штрафов. Из-за этого некоторые пункты люди прекращали свою работу. В региональном отделении Опоры России не могли ответить изданию, были ли в Тюмени встречи с владельцами ПВЗ. Ранее о них сообщили в пресс-службе Wildberries.

Штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты.

Портят товар, оформляют возвраты, крадут фото. Исповедь продавца Wildberries в Тюмени
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин
Подпишитесь
«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
Сегодня, 07:27
«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки
Сегодня, 10:46
Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске
Сегодня, 10:25
Тюменка пожаловалась на мастурбирующего эксгибициониста в Гагаринском парке
Сегодня, 01:42
Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации
Сегодня, 08:05
Тюменским застройщикам не хватает земель для строительства
Сегодня, 04:16