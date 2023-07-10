Огромный логистический центр «Вайлдберриз» построят в Тюмени

В апреле тюменский Роспотребнадзор рекомендовал гражданам подавать претензии и иски на Wildberries. В ведомстве отмечают, что в последнее время число обращений в ведомство увеличилось. Речь идёт о взимании с клиентов платы за возврат некачественных товаров. В управление стали часто поступать обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО «Вайлдберриз» с письменной претензией», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тюменской области. Покупателям за возврат некачественных товаров платить не нужно. В феврале тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщали об остановке начисления штрафов. Из-за этого некоторые пункты люди прекращали свою работу. В региональном отделении Опоры России не могли ответить изданию, были ли в Тюмени встречи с владельцами ПВЗ. Ранее о них сообщили в пресс-службе Wildberries.