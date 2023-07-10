Назван лучший оператор по покрытию сети и скорости мобильного интернета в России

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Результаты исследования международной компании основаны на замерах скорости мобильного интернета. Их абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Данные замеров от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 миллионов замеров с 1 миллиона различных устройств.
Для того, чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где присутствует мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиардов замеров, полученных от 2 миллионов уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.
По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении 7 лет. Средняя скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодняшний день оператор выдает самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.
Компания укрепила лидирующую позицию благодаря активному развитию телеком-инфраструктуры. Только с начала года оператор модернизировал в Тюменской области около 80 объектов связи и построил новые базовые станции в Тюменском районе и 5 микрорайонах областного центра. В работе по совершенствованию сети акцент делается не только на областную столицу, но и на небольшие населенные пункты. В этом году 4G оператора стал доступен жителям 23 деревень и поселков из 10 муниципальных районов Тюменской области.
За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и МегаФон активно работал над качеством связи. На сегодняшний день абонентам оператора доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента, заявил технический директор МегаФона Алексей Титов.
Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2Gи 3G, в современный стандарт LTE– мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%, — добавил технический директор МегаФона.
МегаФон первым внедряет новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году оператор был признан лидером по развитию VoLTE в России — технологии звонков с мгновенным соединением и чистым звуком, а также первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.
Более подробную информацию читайте здесь: https://www.megafon.ru/fastest/
*Основано на анализе компанией Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Тюменской области за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.
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