Назван лучший оператор по покрытию сети и скорости мобильного интернета в России

Компания укрепила лидирующую позицию благодаря активному развитию телеком-инфраструктуры. Только с начала года оператор модернизировал в Тюменской области около 80 объектов связи и построил новые базовые станции в Тюменском районе и 5 микрорайонах областного центра. В работе по совершенствованию сети акцент делается не только на областную столицу, но и на небольшие населенные пункты. В этом году 4G оператора стал доступен жителям 23 деревень и поселков из 10 муниципальных районов Тюменской области.