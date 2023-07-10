На строительство дорог в тюменском районе «Комаровский» потратят миллиард рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядной организации необходимо обустроить более 3,4 километров улиц — 1,4 километра улицы Фармана Салманова и 2 километра улицы Васильковой. В частности, необходимо построить дорогу, установить наружное освещение, оборудовать ливневую канализацию и т. д. Все работы должны быть выполнены в срок с 15 апреля 2024 года до 23 декабря 2025 года.
Заявки на участие в аукционе буду принимать до 17 июля, подведение итогов запланировано на 19 июля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в районе «Комаровский» по планам администрации Тюмени в будущем появятся многоэтажные дома, спортивные площадки и паркинг. Работы планируют провести до конца 2025 года.