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На строительство дорог в тюменском районе «Комаровский» потратят миллиард рублей

10 июля 2023, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени на строительство дорог в районе «Комаровский» потратят почти миллиард рублей

Тюменские ищут подрядную организацию, которая займется выполнением работ по строительству улиц в районе «Комаровский». На эти цели из городского бюджета выделено более 949 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядной организации необходимо обустроить более 3,4 километров улиц — 1,4 километра улицы Фармана Салманова и 2 километра улицы Васильковой. В частности, необходимо построить дорогу, установить наружное освещение, оборудовать ливневую канализацию и т. д. Все работы должны быть выполнены в срок с 15 апреля 2024 года до 23 декабря 2025 года.

Заявки на участие в аукционе буду принимать до 17 июля, подведение итогов запланировано на 19 июля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в районе «Комаровский» по планам администрации Тюмени в будущем появятся многоэтажные дома, спортивные площадки и паркинг. Работы планируют провести до конца 2025 года.

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