Казахи устроят национальный праздник в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В программе мероприятия — народные гуляния, большой концерт с участием творческого коллектива Тюменской области и артистов из Казахстана «Бiрге/Вместе», соревнования батаров и состязания по национальной борьбе, национальные конкурсы (будут выбирать русскую красавицу с самой длинной косой), конные игры и состязания (ипподром), выставка-ярмарка, на котрой будут представлены изделия народных художественных промысел и ремёсел. Гости праздника также смогут попробовать национальные блюда.
Ранее «Наш город» писал, что казахи на фестивале «Мост дружбы» предсказали Александру Моору будущее на баранней лопатке, которую обожгли на костре. Прогноз они делали по количеству образовавшихся трещин. Оказалось, его ждёт победа в предстоящих выборах, правда, ему придётся пройти через ряд испытаний.