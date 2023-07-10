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Казахи устроят национальный праздник в Тюменской области

10 июля 2023, 14:42
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Национальный праздник казахов устроят в Тюменской области 15 июля

Праздник «Курултай» в Заводоуковском городском округе пройдёт в 11 утра 15 июля.

В программе мероприятия — народные гуляния, большой концерт с участием творческого коллектива Тюменской области и артистов из Казахстана «Бiрге/Вместе», соревнования батаров и состязания по национальной борьбе, национальные конкурсы (будут выбирать русскую красавицу с самой длинной косой), конные игры и состязания (ипподром), выставка-ярмарка, на котрой будут представлены изделия народных художественных промысел и ремёсел. Гости праздника также смогут попробовать национальные блюда.

Ранее «Наш город» писал, что казахи на фестивале «Мост дружбы» предсказали Александру Моору будущее на баранней лопатке, которую обожгли на костре. Прогноз они делали по количеству образовавшихся трещин. Оказалось, его ждёт победа в предстоящих выборах, правда, ему придётся пройти через ряд испытаний.

Казахи предсказали исход выборов в Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Казахи#Праздники#Заводоуковск#Тюменская область#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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