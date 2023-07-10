Казахи устроят национальный праздник в Тюменской области

В программе мероприятия — народные гуляния, большой концерт с участием творческого коллектива Тюменской области и артистов из Казахстана «Бiрге/Вместе», соревнования батаров и состязания по национальной борьбе, национальные конкурсы (будут выбирать русскую красавицу с самой длинной косой), конные игры и состязания (ипподром), выставка-ярмарка, на котрой будут представлены изделия народных художественных промысел и ремёсел. Гости праздника также смогут попробовать национальные блюда.