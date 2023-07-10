Итоги дня Тюмени: боевой танк на пляже, жуткая жара, стримерша избила сына

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Танк распугал отдыхающих на пляже под Тюменью.
«Прямо по людям едут. Вообще беспредел», — негодуют горожане.
Горожане были возмущены данным происшествием. Стоит омтетить, что Андреевский пляж — излюбленное место отдыха горожан. Там всегда многолюдно, семьи едут на водоем с детьми.
«Земля на озере Андреевском принадлежит Министерству обороны. Отдыхающие там люди находятся незаконно — купаться в этой части озера запрещено», — пояснили «Нашему городу» в ТВВИКУ.
Экстремальная жара в Тюмени.
Жара в областной столице только усиливается. К 14.00 воздух прогрелся до + 33 градусов, а к 17.00 — до + 35. Вечером стало немного прохладнее, по прогнозам синоптиков, завтра будет ещё жарче.
Полиция проверяет тюменскую стримершу, избившую ребенка в прямом эфире.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ситуацию с угрозой ребёнку. Женщина угрожала своему сыну расправой и тем, что выгонит его из дома. Видео инцидента появилось в соцсетях.
«После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В Тюменской области из-за шторма падают деревья и топит улицы.
В Тобольске мощный ливень топит улицы, из-за штормового ветра срывает крыши и падают деревья, а также взлетают цены на такси. Последствиями непогоды тоболяки делились в соцсетях. Так, в паблике «Типичный Тобольск» местные жители сообщают, что в городе затопило улицу Полонского. В девятом микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные автомобили, а в десятом — сорвало крышу мусорной площадки, которая повредила дорогую иномарку. Гроза и ветер приводят к тому, что цены на такси взлетают до 600 рублей.
Новый продукт от Danone.
Корпорация Danone переименовала продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа», в «Актибио». По данным пресс-службы компании, это сделано для локализации международного бренда. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки, их содержание и состав пока не изменятся. Напомним, что Danone имеет свой завод и в Тюменской области. В марте компания сообщила, что продолжит производить в России