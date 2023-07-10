Девочку отправили в больницу Тюмени после проезда танка у озера Андреевское

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По данным 72.ру, малышу понадобилась помощь медиков.
«У меня ребенка из-за вашего танка в больницу с отравлением увезли — надышалась дыма». Они развернулись и ушли. У них полигон с другой стороны. Они здесь учения никогда не проводили, — рассказывает журналисту издания продавец Алина.
Врачи скорой помощи доставили девочку в больницу и взяли анализы крови, так как у нее были признаки отравления. На данный момент с ней всё хорошо.
Утром «Наш город» сообщал, что по пляжу, между загорающих людей и припаркованных автомобилей ездит танк и создает реальную опасность для отдыхающих.