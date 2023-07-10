nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Изображение материала

Девочку отправили в больницу Тюмени после проезда танка у озера Андреевское

10 июля 2023, 15:17
Фото: 1MI
Тюменцы сообщили о ребенке, который пострадал на пляже у озера Андреевское. Здесь проехал настоящий боевой танк.

По данным 72.ру, малышу понадобилась помощь медиков.

«У меня ребенка из-за вашего танка в больницу с отравлением увезли — надышалась дыма». Они развернулись и ушли. У них полигон с другой стороны. Они здесь учения никогда не проводили, — рассказывает журналисту издания продавец Алина.

Врачи скорой помощи доставили девочку в больницу и взяли анализы крови, так как у нее были признаки отравления. На данный момент с ней всё хорошо.

Утром «Наш город» сообщал, что по пляжу, между загорающих людей и припаркованных автомобилей ездит танк и создает реальную опасность для отдыхающих.

Тюменцы обсуждают разгон отдыхающих танком на Андреевском озере
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Танки#Александр Мязин
Подпишитесь
«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
Сегодня, 07:27
«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки
Сегодня, 10:46
Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске
Сегодня, 10:25
Тюменка пожаловалась на мастурбирующего эксгибициониста в Гагаринском парке
Сегодня, 01:42
Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации
Сегодня, 08:05
Тюменским застройщикам не хватает земель для строительства
Сегодня, 04:16