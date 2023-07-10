Более 20 тысяч тюменцев пользуются субсидией на оплату ЖКУ

Решение установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 20% было принято губернатором в прошлом году. Жители Тюменской области, у которых фактическая плата за жилищно-коммунальные услуги, приходящаяся на социальную норму площади жилья, превышает 20% от совокупного дохода, могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. Ранее этот показатель составлял 22%.