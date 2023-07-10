Более 20 тысяч тюменцев пользуются субсидией на оплату ЖКУ

Posted 10 июля, 13:02
Published 10 июля, 13:02
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Решение установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 20% было принято губернатором в прошлом году. Жители Тюменской области, у которых фактическая плата за жилищно-коммунальные услуги, приходящаяся на социальную норму площади жилья, превышает 20% от совокупного дохода, могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. Ранее этот показатель составлял 22%.
Для назначения субсидии наличие какого-либо льготного статуса не требуется. При определении права на субсидию применяются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается и назначается органами местного самоуправления.
По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, определить примерный размер ежемесячной субсидии можно в бесплатном онлайн-сервисе «Умный помощник ЖКХ». Интерфейс сервиса интуитивно понятен, и позволяет за 4 шага ввести данные для расчёта.
Важно: в приложении проводится лишь предварительный расчет. Принять решение о наличии права на субсидию, а также ее размере могут только специалисты уполномоченной организации.
Подать заявление можно через МФЦ, портал государственных услуг, муниципальное учреждение социального обслуживания по месту жительства. За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1, информационно-справочную службу Тюменской области 8-800-100-12-90.