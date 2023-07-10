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Posted 10 июля, 13:02

Published 10 июля, 13:02

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

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Более 20 тысяч тюменцев пользуются субсидией на оплату ЖКУ

10 июля 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Тюменской области более 20 тысяч семей пользуются субсидией на оплату ЖКУ. По поручению главы региона Александра Моора ежегодно на эти цели из областного бюджета выделяется свыше 500 миллионов рублей, сообщает департамент социального развития ТО.

Решение установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 20% было принято губернатором в прошлом году. Жители Тюменской области, у которых фактическая плата за жилищно-коммунальные услуги, приходящаяся на социальную норму площади жилья, превышает 20% от совокупного дохода, могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. Ранее этот показатель составлял 22%.

Для назначения субсидии наличие какого-либо льготного статуса не требуется. При определении права на субсидию применяются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается и назначается органами местного самоуправления.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, определить примерный размер ежемесячной субсидии можно в бесплатном онлайн-сервисе «Умный помощник ЖКХ». Интерфейс сервиса интуитивно понятен, и позволяет за 4 шага ввести данные для расчёта.

Важно: в приложении проводится лишь предварительный расчет. Принять решение о наличии права на субсидию, а также ее размере могут только специалисты уполномоченной организации.

Подать заявление можно через МФЦ, портал государственных услуг, муниципальное учреждение социального обслуживания по месту жительства. За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1, информационно-справочную службу Тюменской области 8-800-100-12-90.

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