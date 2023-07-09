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Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии: подробности ДТП на Московском тракте

9 июля 2023, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ДТП на дороге загорелось такси. За рулем авто был 69-летний водитель

Стали известны подробности аварии, произошедшей накануне поздно вечером на улице Московский тракт, 130.
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ДТП

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда.

«По предварительным данным, 69-летний водитель Nissan, поворачивая, не пропустил водителя мотоцикла. Вследствие чего произошло столкновение, и иномарка загорелась. В результате ДТП травмы получили оба водителя. 31-летний мотоциклист находится в тяжелом состоянии», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

В департаменте здравоохранения отметили, что водитель мотоцикла был госпитализирован в профильное отделение, медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Пожилой водитель Nissan после проведения необходимых диагностических и лечебных манипуляций направлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

В ГИБДД по Тюменской области отметили, что в целом на дорогах Тюменской области за последние сутки произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, травмы получили 22 человека. В ведомстве настоятельно рекомендуют автовладельцам в жаркую погода воздержаться, по возможности, от поездок на длительные расстояния и быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее «Наш Город» писал, что на следующей неделе на юге Тюменской области ожидается аномально жаркая погода — в понедельник термометры поднимутся до +35, во вторник и среду воздух прогреется до +36…+39.

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