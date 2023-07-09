Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии: подробности ДТП на Московском тракте

В ГИБДД по Тюменской области отметили, что в целом на дорогах Тюменской области за последние сутки произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, травмы получили 22 человека. В ведомстве настоятельно рекомендуют автовладельцам в жаркую погода воздержаться, по возможности, от поездок на длительные расстояния и быть предельно внимательными на дорогах.