Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии: подробности ДТП на Московском тракте

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда.
«По предварительным данным, 69-летний водитель Nissan, поворачивая, не пропустил водителя мотоцикла. Вследствие чего произошло столкновение, и иномарка загорелась. В результате ДТП травмы получили оба водителя. 31-летний мотоциклист находится в тяжелом состоянии», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
В департаменте здравоохранения отметили, что водитель мотоцикла был госпитализирован в профильное отделение, медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Пожилой водитель Nissan после проведения необходимых диагностических и лечебных манипуляций направлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства.
В ГИБДД по Тюменской области отметили, что в целом на дорогах Тюменской области за последние сутки произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, травмы получили 22 человека. В ведомстве настоятельно рекомендуют автовладельцам в жаркую погода воздержаться, по возможности, от поездок на длительные расстояния и быть предельно внимательными на дорогах.
Ранее «Наш Город» писал, что на следующей неделе на юге Тюменской области ожидается аномально жаркая погода — в понедельник термометры поднимутся до +35, во вторник и среду воздух прогреется до +36…+39.